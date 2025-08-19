מים רותחים: לעיתים סתימה קלה נפתרת אם פשוט שופכים כוס עד שתיים של מים רותחים לתוך הצינור. הקפידו לעשות זאת בזהירות כדי לא לפגוע בפלסטיק של הצנרת.

סודה לשתייה וחומץ: שיטה טבעית, יעילה ובטוחה. שופכים חצי כוס סודה לשתייה, אחריה חצי כוס חומץ, מכסים עם מגבת לכמה דקות, ואז שופכים מים רותחים. התגובה הכימית תפרק את השומן והלכלוך שחוסמים את הצינור.

כפפות וגומייה: לפעמים סתימה קטנה מסתתרת ממש קרוב לפתח - פשוט שימוש בגומייה או פומפה קטנה עשוי לפתור את הבעיה תוך שניות.

טיפ מקצועי:

אל תמתינו שהסתימה תחמיר - טיפול מיידי במים עולים או חומרי ניקוי טבעיים יחסכו לכם כאב ראש, הוצאות מיותרות ואף נזק לצנרת.