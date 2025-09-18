בוחרים חרדים מחפשים תשובה: האם יש עוד טעם לשלוח אתכם לכנסת?

ערב ראש השנה. בעוד כל יהודי מתכנס לחשבון נפש אישי, מי שבאמת חייבים לעשות חשבון נפש - אלו הם נציגי הציבור החרדי בכנסת. שנים אנחנו שולחים אתכם לכנסת כקול שלנו, כמי שיילחמו עבור עולם התורה, עבור המשפחות, עבור הדור הצעיר. ובפועל? משבר גיוס חמור שלא היה כמותו מאז קום המדינה, קיצוצי ענק בתקציבי הישיבות, משפחות אברכים קורסות תחת עול הכלכלה, דיור שאינו בהישג יד, יוקר מחיה בלתי נסבל. הבטחות ניתנות ומתרסקות. איומים מושמעים ונבלעים. ובינתיים, הציבור החרדי משלם מחיר יקר.

וכעת, ערב יום הדין - נפרוס את הרשימה הכואבת, סעיף אחר סעיף, כדי שתשמעו ישירות מהציבור מה עבר עליו תחת הנהגתכם.

נושא הגיוס - המשבר החמור מאז קום המדינה

מעולם לא היה מצב כזה: צעירים חרדים נעצרים ביציאה מהארץ, אלפים מקבלים צווי גיוס ואזהרות, והחרב הזו מונחת על צווארנו יום־יום. לא הושג פתרון חקיקתי יציב, והציבור החרדי משלם את המחיר הכבד ביותר מאז קום המדינה. משבר הגיוס הפך למציאות יומיומית כואבת, תוצאה של דחיינות ופשרות אינסופיות.

קיצוצי התקציבים - הישיבות נחנקות

מאות מיליוני שקלים נחתכו מתקציב הישיבות. כ־270 מיליון שקלים ב־2024, וצפוי קיצוץ של כ־400 מיליון נוספים ב־2025. מדובר לא רק במספרים, אלא במכה אנושה לעולם התורה, לעמוד השדרה של הציבור החרדי.

גזירת המעונות - משפחות אברכים קורסות

משפחות שלמות איבדו הנחות יקרות ערך במעונות היום. ההטבות שנעלמו הפכו את המעונות לנטל בלתי אפשרי. במקום שהמדינה תקל על המשפחות החלשות, היא סגרה עליהן עוד יותר את החבל הכלכלי.

נקודות זיכוי בביטוח הלאומי - עוד אבן כבדה על המשפחה

גם כאן - קיצוץ בהטבות, פגיעה ישירה במשקי בית חלשים. כל משפחה מרגישה את זה היטב בכיס.

מעצרים ועיכובים - מציאות מבישה

מעצרים בגבולות, צווים ואזהרות - המציאות הזו לא קרתה מעולם בהיקף כזה. במקום להגן על הציבור החרדי, בחרו נציגיו להמשיך להתפשר ולהתחמק מהכרעות.

תחבורה ציבורית - שילמנו ביוקר וגם הבאנו שנאה

בכותרות - "הנחות לחרדים". במציאות - עליות מחירים קשות, והנחות המטרופולין המשמעותיות באמת לא ניתנו בפועל. אלפי משפחות דיווחו על עליות מטורפות בכיס. התוצאה: הציבור החרדי שילם יותר - וקיבל על הראש בתקשורת עם האשמות של חוסר שוויון. כלומר גם הבאנו שנאה, וגם שילמנו ביוקר. הנושא פורט בהרחבה - כאן בכיכר השבת.

שיכון - מצוקת הדיור הקשה מזה שנים

בקדנציה הזו המצוקה הגיעה לשיא: מחירי הדירות באזורים חרדיים רבים זינקו בכ־40%, והשכירות עלתה בעשרות אחוזים נוספים בערים חרדיות רבות. משפחות צעירות נאלצות לשלם את כל משכורתן למען השכירות ואין פתרון באופק.

הריבית - דיבורים בלי מעשים

משקי בית רבים משלמים מאות ואף אלפי שקלים נוספים בגלל עליות הריבית. פוליטיקאים הציעו "פתרונות מגוונים", כמו ההצעה של ח"כ גפני שהריבית לא תעלה ברכישת דירה ראשונה - אך בפועל? כלום. דיבורים ללא מעשים.

יוקר המחיה - מציאות חונקת

כל אחד מאיתנו שמגיע לסופר יודע היטב: כל סל קניות הוא סיוט. מחירים שעולים בטירוף, עליית מע"מ, יוקר שכבר הורגש עוד לפני פרוץ המלחמה. התרוץ הנבוב "הכול בגלל המלחמה" פשוט לא מחזיק מים. הציבור לא קונה את זה.

"אופק חדש" - ההבטחה שהתרסקה

הובטח למורות חרדיות שיזכו לתוספות שכר משמעותיות. רבות מהן השקיעו כסף וזמן בהשלמות לתואר B.A, מתוך אמונה בהבטחה הזו. בפועל - כלום. חלום שהתרסק, הבטחות נבובות. וזאת למרות שמלמדות לימודי ליב"ה.

צהרונים - מחיר שקפץ פי שלושה

מ־50 ש"ח ל־130 ש"ח לצהרון בתחילת הקדנציה. פי שלושה כמעט. למשפחות עם כמה ילדים בצהרון מדובר במכה משמעותית, ועוד נטל כלכלי עצום. ולא שמענו מנציגי הציבור החרדי ולו מילה.

ועוד ועוד…

כל אחד מרגיש זאת היטב בכיסו: גזירות, עליות מחירים, חוסר אונים. והח"כים? בקושי מתראיינים. אם מתוך בושה ואם מתוך אדישות - הציבור מרגיש לבד.

ומה כן עשיתם בשביל הציבור? הורדתם את המס על החד-פעמי. שכוייח. כי כולנו יודעים שזה מה שיציל את המשפחות החרדיות שנאבקות ביוקר המחיה...

פשרות ודחיינות - לאן הובילו אותנו?

האם חוסר העמידה שלכם, תכונת הפשרות והדחיינות - הועילו לנו?

האם חשבתם שאם תשתקו שוב ושוב, תימנעו מהצבעות ותשדרו "אחריות" - תקטינו את ההסתה?

האם אנחנו לא בעיצומו של גל הסתה פרוע נגד חרדים?

ואולי זו אותה קונספציה כמו של נתניהו כלפי חמאס - שפשרות ומשא ומתן יביאו תועלת. בפועל - גם גורשנו מהעיר וגם אכלנו את הדגים המסריחים.

ולא נשכח: בחוקים פרסונליים שהיו חשובים לכם - ידעתם לקדם ולסיים עוד לפני הקמת הקואליציה. אבל חוקים לטובת הציבור הרחב? נתקעו שוב ושוב.

אולי תלמדו מהצלחות?

האם לא הגיע הזמן שהפשרנים מתוך חברי הכנסת החרדים יפסיקו להוביל ויתחילו להיגרר אחרי חברי הכנסת החרדים שהם נגד פשרות. זה הוכיח את עצמו כשליצמן הוביל את המפלגות החרדיות. נתניהו פחד ממנו וידע שמילה זה מילה. נכון, העיתים שונים. אך כשיש הצלחות חוזרים על הדרך שמובילה לשם; וכשנכשלים, אין טעם להמשיך באותה הדרך.

היום חברי הכנסת עושים צחוק מהציבור ומעצמם: מאיימים שוב ושוב ממשיכים להימנע או שהם מצביעים בעד בהצבעות, על אף שהם כביכול עזבו את הקואליציה או הממשלה.

האם לא הגיע הזמן שחברי הכנסת החרדים שדוגלים בשיטת הפשרות ילמדו מחבריהם לקואליצייה איך עומדים על האידיאולוגיה ואיך מביאים הישגים לבוחרים בדברים שחשובים לבוחריהם?!

ואולי הגיע הזמן למפלגה חרדית כלכלית חדשה?

הציבור החרדי מיוצג כיום בשרים ובסגני שרים - אך מה התוצאה? גזירות, מצוקה, חוסר הישגים.

אולי הפתרון אינו עוד "נאום תקיף" או "איומי סרק". אולי הגיע הזמן להקים מפלגה חרדית כלכלית חדשה - בדומה ל"מפא"י" של פעם - מפלגה שתאגד את כל החוגים והעדות, אך תהיה כפופה לגדולי ישראל מכל העדות יחד.

מפלגה שתפסיק עם הפוליטיקות הקטנות ותתמקד באמת במה שחשוב:

המשך קיום הסטטוס קוו בנושאי דת

דיור לצעירים

הורדת יוקר המחיה

שיפור תחבורה ציבורית

העלאת שכר המורים

הקלות למשפחות

תחרות פנימית אינה קללה - היא ברכה. כשהח"כים ידעו שיש לציבור אלטרנטיבה אמיתית, הם יתחילו לעבוד באמת.

ערב ראש השנה - זה הזמן שלכם, נבחרי הציבור, לחשבון נפש אמיתי.

וזה גם הזמן שלנו לשאול: האם נמשיך להסתפק בהבטחות ריקות - או שנדרוש הנהגה פוליטית חרדית חדשה, אמיצה, נחושה ולא מתפשרת?