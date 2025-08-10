כיכר השבת
הטריקים שיחזירו לבגדים הדהויים את הצבע בלי סיכון לכתמים!

כולנו מכירים את זה: פעם הבגד ההוא היה הכוכב של הארון, והיום… הוא נראה כאילו עבר כמה חופשות שמש בים בלי קרם הגנה. החדשות הטובות? יש שיטות שיכולות להחזיר לו את המראה הרענן (בית)

יש שיטות שיכולות להחזיר לו את המראה הרענן (צילום: שאטרסטוק)

1. חומץ לבן או חומץ תפוחים

עם הזמן, סבון ואבנית מצטברים בסיבי הבד ומעכירים את הצבע.

איך עושים? מוסיפים חצי כוס חומץ למחזור השטיפה במכונה. הריח נעלם בייבוש, והבגד חוזר להיראות נקי ומבריק יותר. מומלץ לטבול כל בגד חדש בחומץ בפעם הראשונה למניעת הדהייה.

2. סודה לשתייה – לרענון הצבע

סודה לשתייה עוזרת לנטרל ריחות ולרכך את המים, מה שמונע מהסבון "להיתקע" בבד.

איך עושים? מוסיפים חצי כוס סודה לשתייה ישירות לתוף המכונה יחד עם הבגדים.

3. כביסה במים קרים

מים חמים גורמים לצבע לדהות מהר יותר.

איך עושים? עוברים למים קרים והופכים את הבגדים לצד הפנימי לפני הכביסה - כך הצבע נשמר לאורך זמן.

4. ייבוש בצל בלבד

השמש אמנם נותנת לנו ויטמין D, אבל לבגדים היא עושה הפוך.

איך עושים? תולים בצל או במקומות מאווררים - השמש פחות “אוכלת” את הצבע.

5. שקיות הגנה לכביסה

אלו שקיות רשת ששומרות על סיבי הבד ומונעות חיכוך מיותר שגורם לשחיקה.

איך עושים? מכניסים בגדים עדינים לשקית לפני הכביסה - פשוט וזה עובד.

טיפ: אחת לכמה חודשים כבסו את הבגדים הכהים לבד, עם חומץ או סודה לשתייה, כדי לשמר את הגוון המקורי.

