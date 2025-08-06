לא תאמינו איך מנקים מזרן עם מה שכבר יש לכם במטבח

אז מה הסוד?
זה פשוט, זול, והכי חשוב - באמת עובד.
כל מה שאתם צריכים זה:
- סודה לשתייה
- שואב אבק
- (אופציונלי: שמנים אתריים בשביל הריח)
שלב שלב: כך תנקו את המזרן בקלות
- קלפו את המצעים - שימו את כל מה שאפשר במכונה, וחשפו את המזרן במלוא תפארתו.
- פזרו סודה לשתייה בנדיבות - כן, הסודה לשתייה מהמטבח. פזרו שכבה נדיבה על כל פני המזרן. הסודה שואבת ריחות רעים, סופגת לחות, וגם מפרקת חומצות.
- שדרגו עם שמן אתרי (אם בא לכם) - כמה טיפות של לבנדר, עץ התה או אקליפטוס מעורבבות עם הסודה לשתייה יכולות לתת למזרן ריח של בית מלון, ולהרחיק חיידקים.
- תנו לזה זמן - כמה זמן? לפחות שעתיים, ואם יש לכם סבלנות - חצי יום זה מושלם. הסודה עושה את הקסם שלה בזמן הזה.
- שואבים הכל - שואב אבק חזק עם ראש מברשת יעשה את העבודה. עברו בעדינות אך ביסודיות על כל המזרן.
- אם אפשר, הפכו את המזרן ועשו את אותו הדבר גם בצד השני. כי למה לא?
ומה עם כתמים?
אם יש כתם טרי (נוזל, קפה, מיץ וכו'):
נגבו מיידית עם מטלית יבשה.
ערבבו חצי כוס מים חמים עם כף חומץ וכמה טיפות סבון כלים, טבלו מטלית, נקו בעדינות.
סיימו עם סודה לשתייה כמו בשלב הקודם.
אם זה כתם "ותיק":
השתמשו בתרסיס של מי חמצן 3% עם סודה לשתייה וכמה טיפות סבון כלים.
התיזו, המתינו חצי שעה, נגבו - ואז שוב סודה לשתייה ושואב.
במקום לקרוא לחברת ניקיון או להזיע עם שטיפות מסובכות, נסו את הטריק הביתי הזה שעושה פלאים.
בהצלחה!
