כמו מלון: הסודות הקטנים שיעשו לבית שלכם אווירת חופש מושלמת

סודות הקטנים שיעשו לבית שלכם אווירת חופש מושלמת ( צילום: שאטרסטוק )

1. צבעים שמריחים חופש

מעצבים יודעים: צבע משנה מצב רוח. בקיץ - לכו על לבן, גווני חול, תכלת רך, ירוק מנטה. לא צריך לצבוע קירות שלמים - מספיק לשדרג כריות, כיסוי מיטה, או אפילו אגרטלים וצנצנות בצבעים האלו. פתאום האווירה מרגישה כמו חדר במלון יווני.

צבעים שמריחים חופש ( צילום: שאטרסטוק )

2. וילונות שמזיזים את הרוח

החליפו וילונות כבדים בבדים קלילים ושקופים - פשתן או כותנה בהירה. כשהבריזה נכנסת והבד מתנופף - המוח ישר מתבלבל וחושב שהוא באי קסום.

וילונות שמתנפנפים ברוח ( צילום: שאטרסטוק )

3. תאורה חמה בערב

במקום מנורה לבנה חזקה, עברו לנורות חמות (2700K–3000K). בערב זה ייצור אור רך ומלטף, כמו במסעדת חוף יוקרתית. תוסיפו כמה נרות ריחניים - והרי לכם שקיעה פרטית בסלון.

תאורה חמה ( צילום: שאטרסטוק )

4. פינת ישיבה של “בוקר טוב חופש”

גם אם אין לכם מרפסת ענקית - הקצו פינה קטנה עם כיסא נוח, שולחן צד קטן, וכוס קפה. הוסיפו צמח ירוק בסמוך והנה מקום לפתוח בו את היום כמו נופשת בווילה.

פינת ישיבה מפנקת ( צילום: שאטרסטוק )

5. חומרים טבעיים - כי הגוף אוהב לגעת בקיץ

קש, במבוק, עץ בהיר - הם החומרים שמעצבים משלבים כדי להכניס חמימות ותחושת טבע. אפשר להוסיף סלסילות, מנורת רטן או שטיח סיבים טבעיים - לא יקר, אבל נראה מיליון דולר.

חומרים טבעיים ( צילום: שאטרסטוק )

6. ניחוחות של מלון בוטיק

אף אחד לא ישכנע אותנו שהריח של הבית לא משנה את התחושה. רסס קליל של בושם לבית בריח הדרים, קוקוס או לבנדר - וישר הראש עובר למוד חופשה.

7. “מיני בר” ביתי

לא, לא חייבים בקבוקי שמפניה ב־200 שקל. קערת פירות טריים, קנקן מים עם נענע ולימון, או אפילו מגש עם כוסות זכוכית יפות - יוצרים תחושה שיש לכם שירות חדרים, רק שאתם מנהלת אותו.

פינוק ביתי ( צילום: שאטרסטוק )

8. מוזיקת רקע נכונה

כדי להכנס לאווירה - פתחו פלייליסט של חוף ים, מנגינות נשמה נעימות או כל מוזיקה רגועה האהובה עליכם. המוזיקה משפיעה על כל החושים, ואפילו אם אתם באמצע קיפול כביסה - פתאום תרגישו הרפיה.

הטיפ הסודי של המעצבים:

הכל עניין של חוויה רב-חושית. אם תדאגו לצבעים נכונים, ריחות טובים, מוזיקה רגועה, טקסטורות נעימות ותאורה חמה - המוח שלכם לא יבדיל בין מלון 5 כוכבים לבין הבית שלכם והכיס יודה לכם.