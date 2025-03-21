מי אמר שצריך לעמוד בתור לצ’ק-אין, לחפש דרכונים או ליסוע שעות כדי להרגיש חופשה אמיתית? עם כמה שינויים קטנים וזולים, גם הבית שלכם יכול להפוך לווילה מפנקת על חוף ים, כזאת שמעלה חיוך בכל פעם שאתם נכנסים לסלון | הנה הטריקים שהמעצבים לא מספרים לכולם - ואתם יכולים ליישם כבר היום (בית)
ביום הפורים לא נח הצלם יצחק ורדי, והטריח עצמו להגיש תיעוד מרהיב מהפינות היפות של הציבור החרדי בחג הזה | הצלם נכנס אל תוככי היכלי הישיבות, תיעד את המוני לומדי התורה הוגים על התורה ביום הזה, וגם את אווירת שמחת פורים ברחובות העיר שצהלו ושמחו | צפו בתיעוד (חרדים)
כשהשמש עוזבת מוקדם, זו הדרך הכי טובה לשמור על בית מואר ומזמין ולמנוע אווירה קודרת וחשוכה: הנה 3 סוגי תאורה שכל חדר בבית צריך, או כמו שהמעצב אוסקר דה לה רנטה אמר: "הדבר הכי חשוב? תאורה מושלמת בכל זמן" (בבית, סטייל)
מהרגע שהתפוגגה אוירת יום הדין, העיר ירושלים פתחה במרוץ הכנות לקראת חג הסוכות הקרב. צלם "כיכר השבת", מאיר אלפסי, יצא לתעד את הנעשה ברחובות העיר השוקקת חיים וחזר עם גלריה ריחנית במיוחד: שוק ארבעת המינים רוחש אדם, הסוכות הולכות ונבנות ועקרות הבית החלו בבישולים (גלריות)
את אווירת יום הדין הקרב ניתן לחוש יותר מכל מקום אחר דווקא בירושלים. בשעות הללו, טרם התקדש יום הכיפורים, עסוקים כולם בהכנות. צלם "כיכר השבת" בירושלים, חיים שוורץ, יצא לתעד את חרדת הקודש האופפת את העיר, ואת ראשוני המתפללים בבתי-הכנסיות. בואו לצפות (גלריות)