שעוני קיר אופנתיים בצורות שונות ( צילום: Mclocks )

מי היה מאמין ששעון הקוקייה המתקתק של סבתא (או של סבתא רבה, תלוי את מי שואלים) יקבל יום אחד מקום של כבוד בגלריות עיצוב? שעוני הקיר, שהיו פעם כלי פונקציונלי ותו לא, עוברים מהפכה של ממש. בעולם שבו כל מסך מציג את השעה, השעון הפיזי משתחרר מתפקידו המעשי ומאמץ לעצמו זהות חדשה - יצירה אמנותית שמספרת סיפור על זמן, סגנון ואישיות.

עיצוב שמספר סיפור המותג האיטלקי Diamantini & Domeniconi הפך את שעון הקוקייה המסורתי לפריט עיצוב עכשווי. במקום בקתת עץ מגולפת, תמצאו מינימליזם מעודן, צבעים עזים וציפור קטנה שמופיעה באלגנטיות מודרנית. כך הפך הסמל הנוסטלגי למוקד עניין עדכני שמתאים לכל חלל מודרני.

שעון הקוקיה המודרני ( צילום: Diamantini & Domeniconi )

בקו אחר לגמרי פועל המותג הגרמני QLOCKTWO, ששבר את הקונספט של מחוגים. שעוניו בנויים ממטריצה של אותיות המאירות בהדרגה כדי "לכתוב" את השעה במילים, כמו: “עכשיו עשר ועשרים”. זהו תרגום 'פיוטי' של הזמן - שעון שמדבר, חושב ומאתגר את הדרך שבה אנו תופסים את הדקות החולפות. תג מחיר? 437 יורו.

שעון של אותיות - QLOCKTWO ( צילום: QLOCKTWO )

הגישה השאפתנית של Studio Ve מציגה חוויה חזותית מתמשכת. שעון ה-“Manifold” שלהם מורכב ממשטח גמיש ההופך למניפה תלת־ממדית ככל שהזמן מתקדם. המחוגים הם חלק מהמבנה, והשעון כולו מציג תנועה מתמדת - שילוב של הנדסה, פסלות ועיצוב עכשווי.

שעון מניפה ( צילום: Studio Ve )

הטרנדים שמעצבים את הזמן

בעולם שבו כל פרט בעיצוב הפנים נושא אמירה, גם לחובבי השעונים יש לאן לפנות. מגוון הקולקציות הקיים מציע לכל טעם אופנתי את הדרך שלו לראות את הזמן:

תעשייתי מודרני (Industrial Chic): מראה של לופט ניו־יורקי עם מתכת חשופה, עץ טבעי וגלגלי שיניים גלויים. שעוני מתכת גדולים שמספרים סיפור על הכוח והקסם של המהפכה התעשייתית.

שעון בסגנון תעשייתי מודרני ( צילום: ג'נטלמן )

גלאם רטרו של שנות ה־50: עיצובי “Sunburst” חוזרים עם קווים מודרניים – קרניים דקיקות ממתכת במגוון צבעים היוצאות ממרכז השעון. מחווה רכה ואלגנטית לעידן הנוסטלגי.

שעון בעיצוב שמשי ( צילום: George Nelson )

מינימליזם סקנדינבי: שעונים שקטים בעיצוב נקי - לוח חלק, מסגרת מתכת דקה וללא ספרות. הם לא גונבים את ההצגה, אלא יוצרים תחושת רוגע והרמוניה מושלמת עם החלל.

שעון קיר מנימליסטי ( צילום: Driini )

איך לבחור את השעון הנכון?

גודל ופרופורציות: כמו יצירת אמנות, השעון צריך "לנשום". בחללים גדולים אל תתפשרו על שעון קטן מדי, ובחללים מצומצמים - הימנעו מעיצוב ענק שיחנוק את הקיר. התאמת סגנון: ודאו שהשעון "מדבר" באותה שפה עם החלל. מודרני, כפרי או תעשייתי - הוא חלק מהשיח העיצובי, לא חריגה ממנו. צבע וחומר: החליטו אם הוא פריט מבליט או משתלב. שעון דרמטי יכול להפוך למוקד תשומת הלב בחדר, בעוד גוונים ניטרליים מעניקים הרמוניה. שקט או מתקתק: אל תזלזלו בצליל. למשרד ולחדר שינה עדיף מנגנון שקט, בעוד שבמטבח או סלון התקתוק העדין עשוי להוסיף חיים.

בסופו של דבר, שעון קיר הוא לא רק מדד לזמן - הוא יכול להיות גם הצהרה עיצובית. כל מחוג וכל אות משקפים בחירה, טעם וסיפור אישי. בין אם תבחרו בצפחה חכמה שמדברת מילים או במניפה מתכתית שמתקפלת עם הדקות, הזמן מעולם לא נראה טוב כל כך.

קרדיט עבור חלק מהמידע: אלעד ברזל