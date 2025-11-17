כיכר השבת
'אמירה חברתית נוקבת'

אמן בריטי מוכר חבלים ישנים ב- מיליון פאונד

האמן הבריטי דיוויד שריגלי מציג בתערוכה חדשה בלונדון ערימה עצומת ממדים של חבלים שנאספו ממרינות, מספנות, חוות רוח וגופי תעשייה ברחבי בריטניה, ומתמחר אותם ב - מיליון פאונד | שריגלי, המוכר בהומור השחור והאירוני בעבודותיו, יוצר מיצב שמבקש לעורר דיון מחודש בערכם של חומרי גלם נטושים - אך גם בניפוח מחירי היצירה העכשווית (בעולם)

האמן הבריטי דיוויד שריגלי לצד ערימת החבלים שמוצגת למכירה (צילום: צילום מסך)

בלב רחוב קורק בלונדון נפתחה השבוע תערוכתו התשיעית של דיוויד שריגלי בגלריה סטיבן פרידמן, אך הפעם הוא הופך את אחד הביטויים הנדושים באנגלית - "לעשות כסף מחבל ישן" (to make money out of old rope) - למיצג מציאותי ומוחשי. במשך שבעה חודשים חרש שריגלי את בריטניה בחיפוש אחרי חבלים שהתיישנו ושוב אינם בשימוש: חבלי עגינה מספינות קרוז, חבלי מצופים מדייג, חבלים מתרנים, מסולמות טיפוס או מפרויקטי תשתית ימיים - כולם אוגדו, טופלו ונוקו בסטודיו שלו בברייטון, עד שהצטברו ל-10 טונות של חומר גלם. אל מול ערימות החבל בוהק שלט ניאון כתום, הנושא את שם התערוכה - קריצה לעיצוב חלונות ראווה מסחרי - אך במקביל ביטוי של לגלוג על העולם הגלריסטי שממחיר וממסגר כמעט כל אובייקט כחפץ אמנות.

"יש כאן הצהרה כפולה", אמר שריגלי לתקשורת. "זה מצד אחד פרובוקציה, מצד שני המחיר דווקא לא רע - לפי משקל, מדובר בעסקה משתלמת במיוחד בשוק האמנות". בעל הגלריה הוסיף כי תיתכן מכירה הן לאספנים פרטיים והן למוסדות, אך עיקר העניין הוא בדיון שמעורר היצירה. התזמון - שנה שבה שוק האמנות חווה ירידה במחזורי המכירות הכלליים - מעצים את האמירה של שריגלי. לצד הפסד רב ערך של אמנים עכשוויים, השיאים שנשברו לאחרונה דווקא בעבודות קונספטואליות דוגמת הבננה המודבקת של מאוריציו קטלאן, הופכים את המיצב הנוכחי לאמירה ביקורתית כלפי שוק האמנות המתומחר לעיתים באורח שרירותי ונטול הקשר חומרי.

מעבר לפרובוקציה השיווקית, מושם דגש גם לתמה הסביבתית: חבל תעשייתי - על פי רוב מתרכובות סינתטיות כמו פוליאסטר וניילון - הוא מהפסולת הימית הקשה ביותר למיחזור, וכל שנה מאות אלפי טונות ממנו מזהמות את האוקיינוסים. בעבודתו, שריגלי מבקש לא רק לבדוק כמה מוכנים לשלם על חפץ חסר תכלית, אלא גם להציף מחדש את העלות הסביבתית של כל חומר נטוש. שריגלי, ממועמדי פרס טרנר ובעל מוניטין של הומור דק, מוכר מהיצירה הסאטירית "Really Good" שהוצבה בכיכר טרפלגר ב-2016, מבקש כאן לשרטט גבול דק בין לגלוג אמנותי, שיח שוק וקריאת השכמה אקולוגית.

אם מעניין אותכם לראות את 'יצירת המופת' שלו, התערוכה פתוחה לקהל הרחב עד ה-20 בדצמבר 2025, והכניסה חופשית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (6%)

לא (94%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר