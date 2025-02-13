האמן הבריטי דיוויד שריגלי מציג בתערוכה חדשה בלונדון ערימה עצומת ממדים של חבלים שנאספו ממרינות, מספנות, חוות רוח וגופי תעשייה ברחבי בריטניה, ומתמחר אותם ב - מיליון פאונד | שריגלי, המוכר בהומור השחור והאירוני בעבודותיו, יוצר מיצב שמבקש לעורר דיון מחודש בערכם של חומרי גלם נטושים - אך גם בניפוח מחירי היצירה העכשווית (בעולם)
במכתב ששיגר היום רב הכותל והמקומות הקדושים הרה"ג ר' שמואל רבינוביץ, ליו"ר הכנסת, לסגן שר התחבורה, ולמנכ"ל רשות העתיקות, בעקבות העברת אבן מהכותל המערבי, דורש הרב להחזירה למקומה לצד אבני הכותל | "אבני הכותל קודש הן, ועם כל הרצון להציג את ההיסטוריה היהודית ומורשת ישראל, אין להוציא אבני כותל למטרה זו." (חרדים)