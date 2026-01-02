אדם בן 49 ניצל מהתפוצצות של התוספתן (אפנדיציט) לאחר שמערכת בינה מלאכותית זיהתה את מצבו הרפואי ודחקה בו לדרוש בדיקה חוזרת בבית החולים. המקרה התרחש בדצמבר 2025, לאחר שהמטופל סבל במשך 24 שעות ממה שהגדיר "כאבים קבועים ברמה של להבי גילוח בבטן".

לדברי המטופל, הוא התקשה לתפקד ולא היה מסוגל לשכב, אך בביקורו הראשון בחדר המיון לא אובחנה הבעיה. "הרופא לחץ על הבטן שלי, אמר שהיא רכה, נתן לי 'סומאק' נגד חומציות ושלח אותי הביתה", שחזר האיש. לדבריו, גם לאחר השחרור "הכאב מעולם לא ירד מתחת לרמה של 8 מתוך 10".

כאשר שב לביתו, פנה המטופל למערכת הבינה המלאכותית Grok ותיאר בפניה את תסמיניו. המערכת סימנה מיד אפשרות של "כיב מחורר או אפנדיציט לא טיפוסי" והנחתה אותו באופן חד משמעי: "חזור לשם עכשיו ובקש בדיקת CT". המטופל חזר לחדר המיון והציג לצוות את הנימוקים שקיבל מהבינה המלאכותית כדי להסביר מדוע הוא דורש בדיקה מעמיקה יותר.

בדיקת ה-CT שנערכה בעקבות דרישתו העלתה כי התוספתן היה מודלק וקרוב מאוד להתפוצצות. המטופל הובהל לניתוח לפרסקופי שנמשך שש שעות ובסיומו הוסר האיבר המודלק. "הכאב נעלם ב-100 אחוזים", סיפר לאחר ההליך, "התעוררתי כשאני צוחק מההרדמה".

בסיכומו של האירוע ציין המטופל כי האבחנה של הבינה המלאכותית היא שהצילה את חייו. "אני חי והחלמתי כי בינה מלאכותית זיהתה את הדפוס כשהבדיקה הראשונה החמיצה אותו, וכי היו לי את המילים המדויקות כדי לגרום להם לקחת אותי ברצינות בפעם השנייה". בסיום דבריו הפציר באחרים הסובלים מכאבים עזים לא להמתין בבית: "אם מישהו כבר שלח אתכם הביתה פעם אחת, אנא אל תחכו".