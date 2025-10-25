המיצג המזעזע (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
מיצג מזעזע נראה אתמול (שישי) בעיר טרבזון שבצפון-מזרח טורקיה, לחופי הים השחור, כאשר בובה בדמות ראש הממשלה בנימין נתניהו נתלתה על מנוף כשמעליה השלט "ההוצאה להורג של בנימין נתניהו" – כך עולה מתיעוד שהופץ בתקשורת המקומית וברשתות החברתיות.
הבובה נתלתה מחבל שנקשר למנוף, לצד שלט שעליו נכתב בטורקית "NETANYAHU’YA İDAM", כלומר "עונש מוות לנתניהו".
לפי התקשורת הטורקית, את המיצג האנטי-ישראלי יזם ד"ר כמאל סאע'לאם, מרצה באוניברסיטה אזורית, שטען כי מדובר במחאה על "הפרת הזכות לחיים של נשים, ילדים ואזרחים חפים מפשע בעזה".
לדבריו, "העולם לא יכול להישאר בשקט מול הפשע הזה. זו קריאה סמלית - המשפטים האמיתיים צריכים להתקיים בבתי דין בין-לאומיים".
0 תגובות