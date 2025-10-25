כיכר השבת
מזעזע

הסתה מחליאה בטורקיה: בובת נתניהו נתלתה על מנוף עם שלט "הוצאה להורג"

מיצג הסתה מחליא הונף בסוף השבוע, כאשר נתלתה בעיר טרבזון, בצפון-מזרח טורקיה, בובה בדמות נתניהו | הבובה נתלתה מחבל שנקשר למנוף, לצד שלט שעליו נכתב בטורקית "NETANYAHU’YA İDAM", כלומר "עונש מוות לנתניהו" (בעולם)

3תגובות
המיצג המזעזע (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

מיצג מזעזע נראה אתמול (שישי) בעיר טרבזון שבצפון-מזרח טורקיה, לחופי הים השחור, כאשר בובה בדמות ראש הממשלה נתלתה על מנוף כשמעליה השלט "ההוצאה להורג של בנימין נתניהו" – כך עולה מתיעוד שהופץ בתקשורת המקומית וברשתות החברתיות. 

לפי התקשורת הטורקית, את המיצג האנטי-ישראלי יזם ד"ר כמאל סאע'לאם, מרצה באוניברסיטה אזורית, שטען כי מדובר במחאה על "הפרת הזכות לחיים של נשים, ילדים ואזרחים חפים מפשע בעזה".

לדבריו, "העולם לא יכול להישאר בשקט מול הפשע הזה. זו קריאה סמלית - המשפטים האמיתיים צריכים להתקיים בבתי דין בין-לאומיים".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (13%)

לא (87%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

3
גועעעעעל
עם ישראל חי
2
הם למדו את זה מ'הפסיכופטים מקפלן ועוזריהם' קפלן זה חמאס, חמאס זה איראן, אירן זה חיזבאללה,חיזבאללה זה לבנון,לבנון זה סוריה,מצרים זה קטאר וכל שונאי ישראל שיכרתו ויאבדו מן העולם
לא חדש...
1
הטורקים הרוצחים הגדולים של העם הארמני. נתניהו רק שומר על עם ישראל הקדוש והשם יהיה בעזרו אמן
יוסי

