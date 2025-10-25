המיצג המזעזע ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

מיצג מזעזע נראה אתמול (שישי) בעיר טרבזון שבצפון-מזרח טורקיה, לחופי הים השחור, כאשר בובה בדמות ראש הממשלה בנימין נתניהו נתלתה על מנוף כשמעליה השלט "ההוצאה להורג של בנימין נתניהו" – כך עולה מתיעוד שהופץ בתקשורת המקומית וברשתות החברתיות.