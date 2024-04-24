מיצג הסתה מחליא הונף בסוף השבוע, כאשר נתלתה בעיר טרבזון, בצפון-מזרח טורקיה, בובה בדמות נתניהו | הבובה נתלתה מחבל שנקשר למנוף, לצד שלט שעליו נכתב בטורקית "NETANYAHU’YA İDAM", כלומר "עונש מוות לנתניהו" (בעולם)
הרגע שבו התוודעו לבשורה המרה, המעטפת שמקבלת מהסביבה וההתמודדות היום יומית | חג החירות: ראיון מטלטל עם אמא של בר ואחות של אבינתן החטופים בעזה, שמחזקות באמונה ובעשיה חיובית | מה הציבור החרדי עושה ואיך כל אחד יכול לפעול? וגם: "הדמיון המודרך" שעורכת וההתנהגות לאור דבריו של רבי נחמן מברסלב | מאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה (חטופים)
מאות ליוו למאסר שני אברכים שנעצרו בהתפרעויות בהפגנות נגד גיוס חרדים. במהלך ההפגנה, הוצג מיצג מחאתי: ילדים חרדים לבושים במדי אסירים וכלואים בכלובי ברזל. "עדיף לתאי הגזים ולא להיות חרד"ק" נכתב בשלטים שנשאו הילדים (חרדים)