תיעוד מיוחד התקבל מתלמודי התורה 'חזון מאיר' ו'בית ישראל', העומד תחת נשיאות האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא, המביא לידי ביטוי את ההשקעה העצומה של הדור הצעיר בלימוד התורה.

ילדי כיתה ג' בניהולו של המחנך המסור הרב שמעון וזאנה, סיימו ללמוד את שני הפרקים הראשונים של מסכת סוכה. פרקים אלו עוסקים בעיקרם בדיני הסוכה, מידותיה, והדגשים לפסול ולכשרות.

במטרה להפנים את החומר בצורה הטובה ביותר, הילדים עמלו קשה במשך זמן רב, יחד עם בני ביתם, ויצרו דגמים מיוחדים הממחישים את המשניות שנלמדו.

בסופו של תהליך מרתק ומלא יצירתיות, הוצגו לראווה 20 דגמי סוכות מפורטים – חלקם כשרים למהדרין וחלקם מדגימים בצורה מדויקת הלכות פסול שונות. הדגמים המושקעים אפשרו לתלמידים לגעת ממש בגמרא ולזכור את דיני הסוכה דרך חוויה מעשית.