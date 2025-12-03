כיכר השבת
מערכת ההגנה היהודית שתציל גרמנים, וכך נראה הרובוט הלוחמני שמטריף את הרשת • צפו

חלל חטוף נוסף בדרך לישראל - ובמקביל חמאס מפר את ההסכם | ילד בן 6 נפטר מחצבת | סין תקפה את ישראל על התערבות בענייניה הפנימים | סיום קורס מכ"ים ראשון בחטיבה החרדית | תיעוד שפורסם ברשתות בו מנוף מרסק 2 מכוניות התברר כפעילות חוקית | בטקס קידום קצינים - איתמר בן גביר תקף את היועמש"ית | משרד הביטחון מסר את מערכת 'חץ 3' לצבא גרמניה | תיעוד קיצוני יומי ותחזית מזג האוויר (היום בכיכר) צפו

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • חטוף חלל נוסף הועבר לישראל, במקביל חמאס הפר את ההסכם וירה נ"ט, לעבר כוחות צה"ל ניטרל מחבלים.
  • ילד בן שש נפטר משפעת בירושלים, משרד הבריאות קורא להתחסן מיידית.
  • סין תוקפת ישראל בעקבות הצטרפותה לגינוי זכויות האדם מול 15 מדינות.
  • חטיבת החשמונאים סיימה קורס מפקדי כיתות ראשון, לוחמים עברו אימוני לחימה.
  • מנוף במרכז בני ברק מעך רכבים, : פעולה חוקית במסגרת פינוי.
  • בן גביר תקף את היועצת המשפטית, טוען: המנדט שלי מהציבור בלבד.
  • חץ 3 מישראל מגן על גרמניה, מסירת המערכת בטקס רשמי דרמטי.
  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

