סיכום חדשות היום מערכת ההגנה היהודית שתציל גרמנים, וכך נראה הרובוט הלוחמני שמטריף את הרשת • צפו חלל חטוף נוסף בדרך לישראל - ובמקביל חמאס מפר את ההסכם | ילד בן 6 נפטר מחצבת | סין תקפה את ישראל על התערבות בענייניה הפנימים | סיום קורס מכ"ים ראשון בחטיבה החרדית | תיעוד שפורסם ברשתות בו מנוף מרסק 2 מכוניות התברר כפעילות חוקית | בטקס קידום קצינים - איתמר בן גביר תקף את היועמש"ית | משרד הביטחון מסר את מערכת 'חץ 3' לצבא גרמניה | תיעוד קיצוני יומי ותחזית מזג האוויר (היום בכיכר) צפו

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 21:48