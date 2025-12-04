החדשות הלא באמת חשובות - פרק 2, עונה 2 (צילום: באדיבות המצלם, ערוץ כנסת, לפי סעיף 27א)
תכנית 'החדשות הלא באמת חשובות' בהגשת יוסי עבדו בעונה חדשה, וזה מה שמחכה לכם בפרק השני והמשעשע:
החנינה והגיהנום: השופט עמית והחנינה.
הבננות מההפגנה מול בית הנשיא. (ספוילר: הפוליטיקה רקובה, הפרי דווקא סבבה).
הגזרה הערבית: טיבי מגמגם מול האפשרות שביבי ישתחרר, ואיימן עודה מסביר למה במגזר לא צריכים נשק.
התגלית המרעישה: למה טלי גוטליב קופצת למשמע השפה הערבית?
בנט מתבלבל: נפתלי בנט דוהר חזרה לכנסת אבל שוכח את הטקסט בדרך, ויוסי נעלב עד עמקי נשמתו.
חוקים ושפות: המסר הסודי של ח"כ ביטון במרוקאית, שמחה רוטמן שובר שיא מהירות בדיבור, ויוסי מגיב עם "חוק המקרר" שיעשה סדר בבית.
העולם השתגע: דרמה בהודו עם משפחה שנתקעה במסעדה תלויה באוויר, טיגריס שמחכה ל"יגואר" באמצע הכביש, ודוב ענק שהחליט לגור מתחת לבית בקליפורניה.
רגע של רוחניות: הרב אוהד בוזגלו מפתיע שוב – הגלגול ממשה רבנו לפרה שומרת שבת.
מערכת החדשות הלא חשובות של השבוע מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי, כך תוכלו לעקוב גם מאחורי הקלעים - בלינק הזה כאן
קרדיטים:
- מגיש: יוסי עבדו
- כתיבה: יוסי חיים מימון
- צילום: אבי לודמיר ולמי עזוז
- עריכה: ידידיה כהן
