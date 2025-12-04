כיכר השבת
עונה חדשה | הפרק השני

השופט מהגיהנום, הבננות של השמאל והח"כ שנעלם | צפו ב'חדשות הלא חשובות'

בשל בקשת החנינה של נתניהו, יוסי עבדו הופך לשופט בזעיר אנפין | הפגנה נגד נשיא המדינה בליווי... בננות | חברי הכנסת הערבים נגד החנינה ובעד טלי גוטליב, לא פחות | מסעדה באוויר בהודו שתוקעת את הסועדים בין שמים לארץ | ולמה חשוב לשמור שבת אבל גם לזכור אותה? • צפו בכל החדשות הלא באמת חשובות של השבוע (אולפן כיכר)

5
החדשות הלא באמת חשובות - פרק 2, עונה 2 (צילום: באדיבות המצלם, ערוץ כנסת, לפי סעיף 27א)

תכנית 'החדשות הלא באמת חשובות' בהגשת יוסי עבדו בעונה חדשה, וזה מה שמחכה לכם בפרק השני והמשעשע:

החנינה והגיהנום: והחנינה.
הבננות מההפגנה מול בית הנשיא. (ספוילר: הפוליטיקה רקובה, הפרי דווקא סבבה).
הגזרה הערבית: טיבי מגמגם מול האפשרות ש ישתחרר, ואיימן עודה מסביר למה במגזר לא צריכים נשק.
התגלית המרעישה: למה טלי גוטליב קופצת למשמע השפה הערבית?
מתבלבל: נפתלי בנט דוהר חזרה לכנסת אבל שוכח את הטקסט בדרך, ויוסי נעלב עד עמקי נשמתו.
חוקים ושפות: המסר הסודי של ח"כ ביטון במרוקאית, שמחה רוטמן שובר שיא מהירות בדיבור, ויוסי מגיב עם "חוק המקרר" שיעשה סדר בבית.
העולם השתגע: דרמה בהודו עם משפחה שנתקעה במסעדה תלויה באוויר, טיגריס שמחכה ל"יגואר" באמצע הכביש, ודוב ענק שהחליט לגור מתחת לבית בקליפורניה.
רגע של רוחניות: הרב אוהד בוזגלו מפתיע שוב – הגלגול ממשה רבנו לפרה שומרת שבת.

צפו בפרק המלא בראשית הכתבה

מערכת החדשות הלא חשובות של השבוע מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי, כך תוכלו לעקוב גם מאחורי הקלעים - בלינק הזה כאן

קרדיטים:

  • מגיש: יוסי עבדו
  • כתיבה: יוסי חיים מימון
  • צילום: אבי לודמיר ולמי עזוז
  • עריכה: ידידיה כהן
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

תוכן שאסור לפספס:

5
ענקקקקק
עם ישראל חי
4
סוף סוף חזרת אלוףףף
מאיר
3
אנלא מבינה כל שבוע מחליפים עיצוב לתכנית?
חחח
2
מטורף איזה צחוקים שברת אותנו . אבל רק שלא יפסיקו את היום בכיכר
יאוווו
1
כמה שיות ארוך יותר חזק תמשיך לשמח את עם ישראל
אני

