עונה חדשה | הפרק השני השופט מהגיהנום, הבננות של השמאל והח"כ שנעלם | צפו ב'חדשות הלא חשובות' בשל בקשת החנינה של נתניהו, יוסי עבדו הופך לשופט בזעיר אנפין | הפגנה נגד נשיא המדינה בליווי... בננות | חברי הכנסת הערבים נגד החנינה ובעד טלי גוטליב, לא פחות | מסעדה באוויר בהודו שתוקעת את הסועדים בין שמים לארץ | ולמה חשוב לשמור שבת אבל גם לזכור אותה? • צפו בכל החדשות הלא באמת חשובות של השבוע (אולפן כיכר)

יע יוסי עבדו כיכר השבת | 18:46