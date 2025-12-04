אורי אלמקייס, האיש שנחקר בהיותו נער בן 17 על עבירות חמורות של פגיעה בביטחון המדינה ואף עונה בשל כך - בהיותו סוכן ישראלי תחת גופמן, הגיב היום למינויו של האחרון לראשות המוסד.

וכך כתב היום (חמישי) אלמקייס לאחר שנודע לו על המינוי: "רומן גופמן הפקיר אותי לאחר שיזם מבצע בו השתמשו בי למבצעים שונים של איסוף מודיעין, הפעלת סוכנים במדינות אויב (תוך כדי סיכון חיי) ומבצע השפעה אל מול ארגוני טרור ולאחר מכן הכחיש כל קשר, התנער מאחריות והפקיר אותי - בעקבות ההפקרה שלו נכלאתי במעצר שווא, הייתי בתא שבי - עברתי עינויים פיזיים ומנטליים שונים, חקירות אינטנסיביות במשך של יותר משנה וחצי כל זאת כשאני ילד בן 17 שלא עשה רע ורק פעל לטובת בטחון המדינה וחייו נהרסו ביום אחד", תיאר אלמקייס בפוסט שפרסם ב-X.

הוא הוסיף וטען כי "לאחר שהשתמש בי והרס את חיי, לרומן גופמן לא הייתה כל בעיה להתנער ממני על אף הידיעה שאלו הדברים שחוויתי - לאדם כזה אסור לשמש כראש המוסד בשום פנים ואופן!

אם הוא הפקיר אותי, מי ימנע ממנו להפקיר אנשי מוסד במידה ויסתבכו חלילה במבצעים שונים?

גופמן לא ראוי להיות ראש מוסד, לא מפקד ולא קצין - בהוראתו הופעלתי למטרות מודעיניות בצורה שסיכנה את חיי באופן ממשי והוא התחמק מלקיחת האחריות לאחר שנעצרתי במעצר שווא על פועלי בעבור בטחון המדינה.

מינויו של רומן גופמן הוא דבר שבל יעבור - הוא סכנה ממשית לביטחון מדינת ישראל.", סיכם אלמקייס.

פרשת הפעלתו ומעצרו של אורי אלמקיס (הקטין, אז בן 17), חשפה מחדל חמור במערכת המודיעין הישראלית, שבמסגרתו הופעל נער כסוכן סייבר ומודיעין, ננטש על ידי מפעליו, ונכלא על ידי שירות הביטחון הכללי והמשטרה בחשד לעבירות ביטחון חמורות.

הפרשה החלה כחלק מ"מבצע השפעה" רחב שיזם מפקד אוגדה 210, תא"ל רומן גופמן, נגד גורמי טרור בלבנון (חיזבאללה), איראן ויהודה ושומרון. קצינים ונגדים באגף המודיעין יצרו קשר עם אלמקיס, שהיה בעל ערוץ טלגרם פופולרי בשם "עולם החדשות".

המטרה הייתה להשתמש בערוץ של אלמקיס כדי להפיץ "ידיעות ביטחוניות" מסוימות, שהועברו אליו על ידי ראש מדור התרעה באוגדה 210, רב-סרן צור, וכן על ידי נגד מודיעין מפיקוד המרכז. אלמקיס שימש גם כמפעיל סוכנים עבור אמ"ן, וגייס מספר סוכנים במדינות אויב כדי לאסוף מודיעין על ציר השיעי-איראני.

ב-24 במאי 2022 נעצר אלמקיס על ידי שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל. הוא נחקר במשך 44 ימים בחשד להחזקה ופרסום ידיעות סודיות. אלמקיס טען שוב ושוב במהלך החקירות כי הופעל על ידי אמ"ן ופעל בהוראתם, אך טענותיו נבדקו לכאורה בצורה שטחית ונשללו במהרה.

במהלך מעצרו, הוא שהה במתקן שב"כ בתנאים קשים, ועבר לכאורה עינויים שכללו מניעת שינה, בידוד מוחלט ואכילה תחת אזיקים. בסיום החקירה, הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום חמור נגד הנער בגין עבירות ביטחון הנוגעות לפרסום מידע מסווג.

אלמקיס נאלץ לשהות כשנה וחצי במעצר בית תחת איזוק אלקטרוני, ללא גישה לאינטרנט או למדיה וללא יכולת ליצור קשר עם העולם החיצון. רק לאחר מאמצים משפטיים ממושכים, הצליח להוכיח את חפותו.

מניתוח תכתובות בטלפון שלו עלה כי הקצין והנגד באמ"ן פנו אליו באופן קבוע בבקשות לפרסם ידיעות סודיות במסגרת מבצע ההשפעה. לאחר שהפרשה התפוצצה, התגלה כי אגף המודיעין ערך תחקיר פנימי מוקדם שאישר את הפעלתו, אך מידע זה הוסתר מהפרקליטות ומגורמי המשפט. בעקבות הוכחות אלו, חזרה בה פרקליטות המדינה מכתב האישום וביטלה אותו.

תא"ל גופמן טען כי לא היה מודע לזהותו ולגילו של אלמקיס ושהדגיש לפקודיו שלא להעביר לו מידע מסווג, אלא רק ידיעות גלויות. עם זאת, הסנגוריה הצבאית פנתה לפרקליטות הצבאית בבקשה לפתוח בחקירה פלילית נגד גופמן בטענה שסיכן את חייו של קטין כשהפעיל אותו ללא סמכות מתאימה.

איסור הפרסום שהוטל על שמו של אלמקיס הוסר רשמית בינואר 2025.