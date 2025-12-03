בית המשפט העליון נגד שר המשפטים: שלושת שופטי בג"ץ יצחק עמית, יעל וילנר וחאלד כבוב החליטו היום (רביעי) על ביטול מינויו של השופט בדימוס יוסף בן חמו לחקור את פרשיית הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי.
הפסיקה ניתנה לאחר דיון בשבוע שעבר בשתי עתירות שביקשו לפסול את המינוי. בעתירות נטען כי החלטת השר אינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק.
בפסק הדין היום נקבע פה-אחד כי דין החלטת השר להתבטל, משאינה עומדת בהוראות הדין ובמגבלות שהוצבו בעניין "משמר הדמוקרטיה", שלפיהן המועמד שעליו מוטל התפקיד הנדון צריך להיות "עובד מדינה בכיר".
