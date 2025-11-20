לאחר שחתם על המינוי והשופט בדימוס יוסף בן חמו נקלט כעובד מדינה, שר המשפטים לוין תקף את ההתנגדות למינוי: "מקהלת השמאל פועלת לסכל חקירה שקופה". המינוי תקף עד להסרת מניעת הניגוד עניינים של היועמ"שית (פוליטי)
בעוד שהמערכת הפוליטית ברובה עדיין שותקת לאחר הודעת שר המשפטים יריב לוין הערב כי בכוונתו למנות את שופט בית המשפט המחוזי בדימוס יוסף בן חמו שיפקח על חקירת הפצ"רית, באופוזיציה ובתנועה לאיכות השלטון כבר תוקפים את ההחלטה | גם בקואליציה נרשמה התנגדות (פוליטי)
שר המשפטים יריב לוין הודיע הערב כי בכוונתו למנות את שופט בית המשפט המחוזי בדימוס יוסף בן חמו שיפקח על חקירת הפצ"רית | "לוין פנה למ"מ נציב שירות המדינה פרופסור דניאל הרשקוביץ לצורך היוועצות לעניין הטלת התפקידים אותם מנועה עו"ד גלי בהרב מיארה למלא באשר לפרשת שדה תימן", נמסר (חדשות)