סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין, תקף הערב את בית המשפט העליון על התערבותו בסוגיית מינוי מנהל חקירת הפצ"רית. בדבריו אמר: "ראוי שביהמ"ש לא יתערב שוב, הנזק כבר עצום"

כזכור, לוין חתם הבוקר על כתב מינוי לשופט בדימוס יוסף בן חמו, אשר ישמש כממלא מקום זמני של היועצת המשפטית לממשלה (היועמ"שית) בטיפול בפרשת ההדלפה מבסיס שדה תימן.

המינוי נכנס לתוקף לאחר שבוצע מהלך יוצא דופן: בן חמו נקלט כעובד מדינה בתקן מיוחד, וזאת כדי לעמוד בדרישת בית המשפט העליון, שפסל מוקדם יותר את המינוי הקודם לתפקיד.

על פי כתב המינוי, בן חמו יטפל בשני נושאים מרכזיים: פרשת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן. עבירות השיבוש והפגיעה בהליכים משפטיים וחקירתיים שבוצעו לכאורה במסגרת הפרשה. המינוי הוא זמני ותקף עד להסרת המניעה של היועצת המשפטית לממשלה (הכוללת חשש לניגוד עניינים) מלעסוק בפרשה בעצמה.

תנאי הסף המחמירים של בג"ץ

המינוי של בן חמו בא לאחר שבג"ץ ביטל את מינויו של השופט בדימוס אשר קולה לתפקיד. בפסק הדין, שהגדיר את המקרה כ"חריג ונדיר", אפשרו השופטים לשר לבחור גורם חלופי באופן זמני, אך קבעו תנאי סף מחמירים:

הממונה חייב להיות עובד מדינה מכהן (מה שהצריך את קליטתו של בן חמו).

הממונה חייב להיות בעל מומחיות במשפט פלילי.

אסור שיהיה מצוי בניגודי עניינים או תחת השפעות פוליטיות.

לוין הסביר כי בחן אפשרות למנות עובד מדינה מכהן, אך לדבריו "לא עלה בידי נוכח הקשיים המשמעותיים באיתור עובד מדינה בכיר... אשר אין לו כפיפות למערך הייעוץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות המדינה, שאינו מצוי עמם בקשרי עבודה קרובים, ונכון לקחת על עצמו את התפקיד".

לוין תוקף: "מקהלת השמאל יודעת זאת"

שר המשפטים לוין ליווה את ההודעה במסר תקיף, ותקף את הניסיונות, לטענתו, לסכל את המינוי:

"בשבוע האחרון מתברר שוב עד כמה עמוקה הבעיה בחקירה – במקום לאפשר חקירה שקופה ומקצועית, מתקבלות החלטות שמסכלות אותה בפועל," מסר לוין.

לדבריו, "השופט בן חמו הוא בעל ניסיון רב, יושרה ואומץ... הנזק לחקירה כבר עצום. מקהלת השמאל יודעת זאת, ופועלת לסכל את מינויו של השופט בן חמו. ראוי שבית המשפט ישים סוף לפגיעה בחקירה, ולא יתערב שוב במינוי ראוי והכרחי".

המינוי מעביר את האחריות על הטיפול המשפטי באחת הפרשות הרגישות ביותר במערכת הביטחון לידי גורם חיצוני, באופן זמני, עד שתתאפשר מעורבות מלאה של היועמ"שית.