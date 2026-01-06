תפר חליפות מוקדם? נפתלי בנט | ארכיון ( צילום: אבשלום שושני/פלאש90 )

נפתלי בנט שעמד בראש ממשלת השינוי - השנויה במחלוקת, רוצה לחזור שוב לפוליטיקה במסגרת מפלגת "בנט 2026", אמש (שני) הוא קיים הצהרה לתקשורת, בה תקף את החרדים והציג תוכנית משלו - וכעת הוא מותקף על ידי הציונות הדתית.

יהודה ולד מנכ״ל מפלגת הציונות הדתית תוקף את התכנית הכלכלית שהציג בנט למילואימניקים. ולד טען כי ה"תוכנית" היא למעשה העתק של פעולות שכבר בוצעו בשטח על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ', וכי עשרות המיליארדים שבנט "מבטיח" להעביר כבר הופקדו בחשבונות הבנק של הלוחמים. ולד טען כי ״כשקוראים את האותיות הקטנות של התוכנית שהציג בנט אתמול מבינים שהוא הציג את דוח הביצוע של משרד האוצר וסמוטריץ' בשנתיים האחרונות. נפתלי, בזמן שאתה עמל על תוכניות לעתיד, והבטחות על הנייר אנחנו העברנו את התקציבים וביצענו בשטח״. בפתח דבריו ציין ולד כי הכסף כבר נמצא אצל הלוחמים: ״המעטפת התקציבית שלנו למילואים עומדת על סכום חסר תקדים של 25 מיליארד ש"ח שכבר יצאו בפועל. הכסף הזה נמצא בחשבונות הבנק של הלוחמים״.

הנאום המלא של בנט אמש | צפו ( צילום: דוברות בנט )

על מהפכת הדיור שהזכיר בנט ציין ולד כי סמוטריץ׳ הוביל קדימות אמיתית עם 50% העדפה במחיר למשתכן וצעד היסטורי של מאה אחוז העדפה בקרקעות בפריפריה, כאשר מי שמשרת בונה את הבית שלו בזול יותר, עם הטבה של מאות אלפי ש״ח למשפחה.

על השכלה חינם כתב ולד: ״העברנו במהלך המלחמה מימון מלא של 100% ללימודים אקדמיים. הסטודנטים הלוחמים לומדים בראש שקט וללא שכר לימוד, ובנושא הנופש והמשפחה הוסיף: ״דאגנו גם לבית ולבנות הזוג עם שוברי חופשה לאלפי מילואימניקים כדי לאפשר לכם זמן איכות משפחתי ולנשום אוויר״.

על מעמד הלוחם ציין ולד: ״יצרנו מעמד חוקי חדש בחברה הישראלית עם הטבות ברורות: נקודות זיכוי ממס שמגדילות את הנטו, כרטיס מועדון "פייטר" המאפשר צריכת תרבות ופנאי ותשלום אגרות ממשלתיות, ומענקי מפקדים משמעותיים. וכל זה רק חלק מהתמונה המלאה. המעטפת שלנו כוללת גם מענקים חודשיים, דאגה ורשת ביטחון לעצמאים, הארכות חופשת לידה, סבסוד טיפולים נפשיים, דרגה במעונות היום ועוד״, וסיכם: ״25 מיליארד למען המילואמיניקים״.

״חיקוי הוא הצורה הכנה ביותר של מחמאה, ותודה על הפרגון למדיניות שלנו. זאת ההוכחה שהצלחנו לשנות את המשוואה״, סיים ולד. ״את המצגות וההתחייבויות על הנייר נשאיר לאחרים, אנחנו נמשיך בעשייה ובביצוע למען הלוחמים ולמען עם ישראל״.