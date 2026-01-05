נפתלי בנט שעמד בראש ממשלת השינוי - השנויה במחלוקת, רוצה לחזור שוב לפוליטיקה במסגרת מפלגת "בנט 2026", הערב (שני) הוא מקיים הצהרה לתקשורת, "כיכר השבת", העביר את ההצהרה בשידור חי.

בנט בחר בדרך שרבים בחרו לפניו, ועסק בציבור החרדי כאשר הוא הבהיר בפתח דבריו, כי הדבר הראשון שיעשה כשישוב לכס ראש הממשלה, הוא לבטל את חוק ההשתמטות, כך לדבריו.

לאחר מכן הוא הציג את החוק שלו, לו הוא קרא "חוק המשרתים", לדבריו: "מהיום, המשרתים בראש הפרימידה והמשתמטים בתחתית ואני מודיע מראש, תמיכה בחוק היא התנאי הראשון להצטרפות לממשלה בראשותי, זה חוק הדגל של הממשלה הבאה".

הנאום המלא

״עם ישראל עד בימים אלו לעוול נוראי. בידה האחת הממשלה מוציאה 280,000 צווי מילואים, מרסקים משפחות וקריירות, ובידה השנייה היא מעבירה עשרות מיליארדי שקלים לצעירים בריאים שבוחרים להשתמט משירות בצה״ל.

אין חילול השם גדול יותר! הם מדברים על טלאי צהוב?! אנחנו מתגייסים, כדי שיהיה לנו צה"ל חזק, במדינה יהודית חזקה, כדי שאף פעם, אף יהודי לא ילך שוב עם טלאי צהוב!

לכן אני מודיע כאן הערב: הפרמידה הישראלית מתהפכת. אני מציג בפניכם את החוק שיעצב את מדינת ישראל לעשרות השנים הבאות: חוק המשרתים. התשובה לחוק המשתמטים הבזוי של הממשלה הזאת, היא חוק המשרתים. מהיום–משרתים בפסגה, ומי שבוחר להשתמט - בתחתית.

ואני מודיע מכאן לכל המפלגות: תמיכה בחוק המשרתים היא תנאי כניסה לכל מי שרוצה להצטרף לממשלה בראשותי. זה חוק הדגל של הממשלה הבאה.

ככה זה יעבוד:

אנחנו לוקחים את עשרים וחמישה מיליארד השקלים, שהולכים למשתמטים ולכספים הקואליציוניים, ומעבירים את הכל למשרתים.

יש שלוש רמות. בראש הפרמידה - משרתי המילואים. כל משרת מילואים פעיל יקבל מענק של מיליון שקלים לדירה ראשונה!

הוא יקבל מעונות חינם אפס עד שלוש לכל הילדים, והנחה קבועה של חמישים אחוז על חשמל, מים, וארנונה, כל עוד הוא ממשיך לעשות מילואים. זה לא צ'ופרים, זה גיים ציינגר שמשנה לכם את החיים. אתם נלחמים על הבית, אז אתם תקבלו בית!

ברמה השניה: כל מי ששירת או שירתה שירות סדיר מלא, יקבל דחיפה אדירה בתחילת החיים: תואר ראשון חינם לכל החיילים, לא רק הקרביים, ותואר שני חינם ללוחמים, חמש שנים של תחבורה ציבורית חינם אחרי השחרור, ואלף שקלים בחודש לכל ילד לסבסוד מעונות אפס עד שלוש.

וברמה השלישית, התחתונה: מי שבוחר לא לשרת - פשוט לא מקבל. ככה הופכים את הפרמידה בישראל!

עכשיו חברים, הכסף הזה קיים. אני בניתי את חוק המשרתים עם אנשים שהיו באגף התקציבים ובמשרד השיכון, ויודעים בדיוק איפה המיליארדים האלה עכשיו. חוק המשרתים מעביר את המיליארדים האלה למקום הנכון - אליכם!

המהלך שלנו ישחרר למשק מעל מאה מיליארד שקלים תוצר שכרגע נשרפים בגלל מנגנון ההשתמטות. אנחנו מעצבים את המדינה מחדש.

נייצר כאן כלכלה חדשה שבה יש לכולם יותר. תראו, כולם מבינים שאנחנו משרתים בצה"ל מתוך שליחות ואהבה למדינה שלנו ואנחנו נמשיך לשרת בכל מצב ללא קשר לתנאים כלכליים, אבל התיקון הזה - העברת חוק המשרתים,

מי שמשווה בין חוק ההשתמטות הזה למתווה של הממשלה בראשותי, 'שוכח' דבר אחד: את טבח השבעה באוקטובר. אבל עם ישראל לא שוכח, ולא ישכח.

מי שמשווה בין לפני השבעה באוקטובר לאחרי השבעה באוקטובר, עדיין לא התעורר.

חוק המשרתים ישנה את מבנה הכלכלה הישראלית לדורות, ויציל את הכלכלה ואת הציבור המשרת מקריסה בלתי נמנעת.

ואתם תראו איך החוק הזה יביא המוני צעירים חרדים להצטרף אלינו לצה"ל. יש לנו בית אחד - נגן עליו ביחד!״