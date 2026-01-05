כיכר השבת
חבר הכנסת לשעבר ומי שרוצה לכהן גם בכנסת הבאה, נפתלי בנט, קיים הערב הצהרה לתקשורת | בהצהרה הוא הציג את הפתרון שלו לסוגיית הגיוס וגם טען שהוא הולך להרכיב את הממשלה הבאה | התוכנית המלאה (חדשות, פוליטי)

שעמד בראש ממשלת השינוי - השנויה במחלוקת, רוצה לחזור שוב לפוליטיקה במסגרת מפלגת "בנט 2026", הערב (שני) הוא מקיים הצהרה לתקשורת, "כיכר השבת", העביר את ההצהרה בשידור חי.

בנט בחר בדרך שרבים בחרו לפניו, ועסק בציבור החרדי כאשר הוא הבהיר בפתח דבריו, כי הדבר הראשון שיעשה כשישוב לכס ראש הממשלה, הוא לבטל את , כך לדבריו.

לאחר מכן הוא הציג את החוק שלו, לו הוא קרא "חוק המשרתים", לדבריו: "מהיום, המשרתים בראש הפרימידה והמשתמטים בתחתית ואני מודיע מראש, תמיכה בחוק היא התנאי הראשון להצטרפות לממשלה בראשותי, זה חוק הדגל של הממשלה הבאה".

הנאום המלא

״עם ישראל עד בימים אלו לעוול נוראי. בידה האחת הממשלה מוציאה 280,000 צווי מילואים, מרסקים משפחות וקריירות, ובידה השנייה היא מעבירה עשרות מיליארדי שקלים לצעירים בריאים שבוחרים להשתמט משירות בצה״ל.

אין חילול השם גדול יותר! הם מדברים על טלאי צהוב?! אנחנו מתגייסים, כדי שיהיה לנו צה"ל חזק, במדינה יהודית חזקה, כדי שאף פעם, אף יהודי לא ילך שוב עם טלאי צהוב!

לכן אני מודיע כאן הערב: הפרמידה הישראלית מתהפכת. אני מציג בפניכם את החוק שיעצב את מדינת ישראל לעשרות השנים הבאות: חוק המשרתים. התשובה לחוק המשתמטים הבזוי של הממשלה הזאת, היא חוק המשרתים. מהיום–משרתים בפסגה, ומי שבוחר להשתמט - בתחתית.

ואני מודיע מכאן לכל המפלגות: תמיכה בחוק המשרתים היא תנאי כניסה לכל מי שרוצה להצטרף לממשלה בראשותי. זה חוק הדגל של הממשלה הבאה.

ככה זה יעבוד:

אנחנו לוקחים את עשרים וחמישה מיליארד השקלים, שהולכים למשתמטים ולכספים הקואליציוניים, ומעבירים את הכל למשרתים.

יש שלוש רמות. בראש הפרמידה - משרתי המילואים. כל משרת מילואים פעיל יקבל מענק של מיליון שקלים לדירה ראשונה!

הוא יקבל מעונות חינם אפס עד שלוש לכל הילדים, והנחה קבועה של חמישים אחוז על חשמל, מים, וארנונה, כל עוד הוא ממשיך לעשות מילואים. זה לא צ'ופרים, זה גיים ציינגר שמשנה לכם את החיים. אתם נלחמים על הבית, אז אתם תקבלו בית!

ברמה השניה: כל מי ששירת או שירתה שירות סדיר מלא, יקבל דחיפה אדירה בתחילת החיים: תואר ראשון חינם לכל החיילים, לא רק הקרביים, ותואר שני חינם ללוחמים, חמש שנים של תחבורה ציבורית חינם אחרי השחרור, ואלף שקלים בחודש לכל ילד לסבסוד מעונות אפס עד שלוש.

וברמה השלישית, התחתונה: מי שבוחר לא לשרת - פשוט לא מקבל. ככה הופכים את הפרמידה בישראל!

עכשיו חברים, הכסף הזה קיים. אני בניתי את חוק המשרתים עם אנשים שהיו באגף התקציבים ובמשרד השיכון, ויודעים בדיוק איפה המיליארדים האלה עכשיו. חוק המשרתים מעביר את המיליארדים האלה למקום הנכון - אליכם!

המהלך שלנו ישחרר למשק מעל מאה מיליארד שקלים תוצר שכרגע נשרפים בגלל מנגנון ההשתמטות. אנחנו מעצבים את המדינה מחדש.

נייצר כאן כלכלה חדשה שבה יש לכולם יותר. תראו, כולם מבינים שאנחנו משרתים בצה"ל מתוך שליחות ואהבה למדינה שלנו ואנחנו נמשיך לשרת בכל מצב ללא קשר לתנאים כלכליים, אבל התיקון הזה - העברת חוק המשרתים,

מי שמשווה בין חוק ההשתמטות הזה למתווה של הממשלה בראשותי, 'שוכח' דבר אחד: את טבח השבעה באוקטובר. אבל עם ישראל לא שוכח, ולא ישכח.

מי שמשווה בין לפני השבעה באוקטובר לאחרי השבעה באוקטובר, עדיין לא התעורר.

חוק המשרתים ישנה את מבנה הכלכלה הישראלית לדורות, ויציל את הכלכלה ואת הציבור המשרת מקריסה בלתי נמנעת.

ואתם תראו איך החוק הזה יביא המוני צעירים חרדים להצטרף אלינו לצה"ל. יש לנו בית אחד - נגן עליו ביחד!״

התוכנית של בנט

11
הציבור הישראלי והחרדי זוכר היטב את תקופת ממשלת השינוי חוסר יציבות פגיעות בחוקי יסוד וחוסר ביטחון לאומי עכשיו בנט חוזר כאילו לא קרה כלום ומנסה לשכנע אותנו לשכוח את הכישלון זה לא מנהיגות זה חמדנות פוליטית שנובעת מאגו שלא יודע גבול
קובי
10
כל ההצגה הזו היא ניסיון לשווק את בנט מחדש זה לא מנהיגות, זה מסחור הפוליטיקה עוד מופע עוד הצהרה, בלי שום תוכן אמיתי
דוד
9
חוק המשרתים? אולי נשמע טוב בכותרת אבל המימוש ייראה שונה לחלוטין והאמת היא שמדובר בעוד ניסיון לתפוס כוח
שטרן
8
הוא מציג עצמו כמגן החרדים אך בהיסטוריה שלו רואים חוסר עקביות וחוסר אחריות הציבור יודע שכסף כוח ופוליטיקה הם מניעיו לא טובת הכלל
אמנון
7
לא צריך פילוגים וטריקים החברה זקוקה למנהיגות שמחברת ולא שמפלגת. הציבור הישראלי רוצה מנהיגות אחראית, לא סחיטה פוליטית
גדעון
6
בחורי הישיבות אינם פושעים אינם מנצלים הם משקיעים את חייהם בלימוד תורה בקדושה ובשמירה על ערכי החברה מי שמתייחס אליהם כאל משתמטים או בזבזני תקציב מחלל אמת וצדק כולם מכבדים תורת ישראל ויעמודו איתן נגד מי שמנסה לפגוע בהם
גל
5
תלמידי הישיבות אינם 'משתמטים הם עמודי התווך של עם ישראל! כל יום כל שעה הם משקיעים את חייהם בלימוד תורה, בהעמקת הידע בחיזוק הדת והעם. מי שקורא להם משתמטים משקר ומטעה את הציבור זו השליחות שלהם זו ההקרבה שלהם, וזה מה שמחזיק את החברה שלנו על הרגליים
זאב
4
תלמידי הישיבות אינם משתמטים מי שמנסה להשמיץ אותם ייפול מהר יותר ממה שהוא חושב
שרקי
3
תקשיבו טוב בלי מילים ריקות כל מי שמרשה לעצמו לקרוא לבחורי הישיבות משתמטים הוא שקרן רמאי חסר מוסר וכפוי טובה פוליטי הוא פוגע בלב הקדושה של עם ישראל הוא מטעה את הציבור ומנסה לרמוס דור של קדושה ומסירות תלמידי הישיבות אינם עצלנים אינם מנצלים את המדינה הם עובדים קשה יותר מכל פוליטיקאי או מנהיג יום יום שע
תמר
2
שימוש בפחדים ובטראומות לאומיות כאמצעי פוליטי הוא חוסר מוסר מוחלט מניפולציה רגשית של בנט שמנסה להציב את הציבור החרדי ככוח אשם או חסר תרומה
רפאל
1
החרדים לא ישלמו מיסים ולא יהיה כסף לכל זה, החרדים משלמים מיסים הם גם יקבלו זכויות!!!
דוד

