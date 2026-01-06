שר החוץ גדעון סער נחת היום (שלישי) בסומלילנד, ובתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות הוא נראה מהלך לצד הנשיא עבד א-רחמן מוחמד עבדאללה. בתיעודים נוספים נראו מטוסי קרב ישראליים טסים בשמי המדינה. גורם רשמי בסומלינד אישר זאת, ממשרד החוץ לא נמסרה התייחסות.

לפי הערכות שונות, ייתכן שמדינות נוספות יצטרפו לישראל - ויכירו גם הן בסומלילנד. בין המדינות האפשריות: איחוד האמירויות, הודו, אתיופיה, מרוקו וקניה.

הדרך להכרה

המגעים להכרה הישראלית בסומלילנד, חבל ארץ שנפרד מסומליה במהלך מלחמת אזרחים נערכו בחשאי במשך חודשים ארוכים. שר החוץ סער, המוסד והיועץ לביטחון לאומי לשעבר צחי הנגבי ניהלו איתם שיח, שלחו צוותים משותפים לביקורים שם ואירחו את ראשי המדינה כמה פעמים.

ב-26 בדצמבר 2025 הודיעה ישראל על הכרה רשמית בסומלילנד כמדינה עצמאית וריבונית, ובכך הפכה למדינה הראשונה החברה באו"ם המכירה בעצמאות החבל.

ההכרזה המשותפת נחתמה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, סער ונשיא סומלילנד עבד א-רחמאן מוחמד עבדאללה, וכללה כינון יחסים דיפלומטיים "ברוח הסכמי אברהם". נשיא סומליה חסן שייח' מחמוד הגיב ואמר כי ההכרה של נתניהו בסומלילנד היא "תוקפנות בלתי חוקית", המנוגדת לכללים המשפטיים והדיפלומטיים.