כיכר השבת
לאחר ההכרה הרשמית

גדעון סער נחת בסומלילנד | אלו המדינות שעשויות להצטרף לישראל בהכרה 

שר החוץ גדעון סער נחת היום בסומלילנד, ונפגש עם הנשיא עבד א-רחמן מוחמד עבדאללה | לפי הערכות שונות, ייתכן שמדינות נוספות יצטרפו לישראל - ויכירו גם הן במדינה (פוליטי מדיני)

סער עם הנשיא בסומלילנד (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

שר החוץ נחת היום (שלישי) ב, ובתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות הוא נראה מהלך לצד הנשיא עבד א-רחמן מוחמד עבדאללה. בתיעודים נוספים נראו מטוסי קרב ישראליים טסים בשמי המדינה. גורם רשמי בסומלינד אישר זאת, ממשרד החוץ לא נמסרה התייחסות.

לפי הערכות שונות, ייתכן שמדינות נוספות יצטרפו לישראל - ויכירו גם הן בסומלילנד. בין המדינות האפשריות: איחוד האמירויות, הודו, אתיופיה, מרוקו וקניה.

הדרך להכרה

המגעים להכרה הישראלית בסומלילנד, חבל ארץ שנפרד מסומליה במהלך מלחמת אזרחים נערכו בחשאי במשך חודשים ארוכים. שר החוץ סער, המוסד והיועץ לביטחון לאומי לשעבר צחי הנגבי ניהלו איתם שיח, שלחו צוותים משותפים לביקורים שם ואירחו את ראשי המדינה כמה פעמים.

ב-26 בדצמבר 2025 הודיעה ישראל על הכרה רשמית בסומלילנד כמדינה עצמאית וריבונית, ובכך הפכה למדינה הראשונה החברה באו"ם המכירה בעצמאות החבל.

ההכרזה המשותפת נחתמה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, סער ונשיא סומלילנד עבד א-רחמאן מוחמד עבדאללה, וכללה כינון יחסים דיפלומטיים "ברוח הסכמי אברהם". נשיא סומליה חסן שייח' מחמוד הגיב ואמר כי ההכרה של נתניהו בסומלילנד היא "תוקפנות בלתי חוקית", המנוגדת לכללים המשפטיים והדיפלומטיים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (62%)

לא (38%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר