שר החוץ גדעון סער קיים לפני זמן קצר (ראשון) תדרוך באמצעות הזום לכ-700 חברי הקהילה היהודית באוסטרליה מהפדרציה הציונית.

השר סער שיבח בדבריו את החקיקה שעברה זה עתה במדינה קווינסלנד באוסטרליה שהוציאה אל מחוץ לחוק את הקריאות האנטישמיות - "From the river to the sea Palestine will be free" ו- ״Globlaise the Intifada. השר סער קרא למדינות נוספות באוסטרליה לפעול באופן דומה.

בנושא שינוי המשטר באיראן אמר השר סער, כי ״לא ניתן יהיה להשיג שינוי במשטר ללא פעולה של העם האירני. אבל באותה מידה הוגן לומר שללא סיוע מבחוץ העם האירני לא יוכל לזכות מחדש בחירותו, לאור הדיכוי האכזרי של המשטר, כפי שראינו באחרונה״.

שר החוץ גדעון סער אמר כי הסדקים והמחלוקות בתוך המשטר האירני מתרבים וחלקם אף גלויים כבר. לדוגמא הוא הציג את הסתירה בהתנצלותו של נשיא איראן מסעוד פזשכיאן על הירי למדינות השכנות לאיראן למול דברי יו”ר הפרלמנט של איראן מוחמד-באקר קאליבאף שאמר שימשיכו לפעול כך ואת העובדה שבפועל נמשכות התקפות אירן על שכנותיה: ״הסדקים והמחלוקות הפנימיים במשטר האירני הולכים ומתרבים וחלקם כבר הפכו גלויים״, אמר השר.