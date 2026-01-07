כיכר השבת
"יהודים וערבים" | במליאה

כך יאיר לפיד הגיב למותו של יוסף אייזנטל ז"ל בעצרת המחאה נגד הגיוס | צפו

יו"ר הקואליציה יאיר לפיד, נאם היום במליאה בנוגע להלאמת קק"ל, ובפתח דבריו הוא שיגר תנחומים למשפחתו של הנער יוסף אייזנטל ז"ל, שנהרג אמש בעצרת המחאה נגד הגיוס | צפו (חדשות כנסת)

2תגובות
הניחום של לפיד | צפו (צילום: ערוץ כנסת)

מותו הטראגי והכואב של הנער יוסף אייזנטל ז"ל, אמש (שלישי) בעצרת הענק נגד הגיוס, הוביל לשורת ניחומים מכל קצוות הקשת הפוליטית.

חבר הכנסת , נאם לפני זמן קצר במליאה, בנוגע להצעת חוק שהוא ומפלגתו רוצים להעביר - להלאים את קק"ל.

בפתח דבריו אמר לפיד: "כל סיעות הבית מביעות צער על מותו של ילד בישראל, ילדים לא צריכים למות במלחמות שישראל מנהלת - זה שובר לב".

לפיד הוסיף: "שולחים תנחומים למשפחה שלו מכולנו - יהודים, ערבים, חילונים, דתיים חרדים, כולנו משתתפים בצער המשפחה על מותו הנוראי של הילד הזה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (71%)

לא (29%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
כתוב בתחילת הכתבה יו"ר הקואליציה יאיר לפיד חס ושלום😭😭😭😭😭😡😡😡👿�
ממממממ
1
שתוק אפס מאופס לא צריך את התנחומין שלך. אתה פוגע בילדים החרדים. מרעיב אותם.
אלי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר