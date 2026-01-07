מותו הטראגי והכואב של הנער יוסף אייזנטל ז"ל, אמש (שלישי) בעצרת הענק נגד הגיוס, הוביל לשורת ניחומים מכל קצוות הקשת הפוליטית.

חבר הכנסת יאיר לפיד, נאם לפני זמן קצר במליאה, בנוגע להצעת חוק שהוא ומפלגתו רוצים להעביר - להלאים את קק"ל.

בפתח דבריו אמר לפיד: "כל סיעות הבית מביעות צער על מותו של ילד בישראל, ילדים לא צריכים למות במלחמות שישראל מנהלת - זה שובר לב".

לפיד הוסיף: "שולחים תנחומים למשפחה שלו מכולנו - יהודים, ערבים, חילונים, דתיים חרדים, כולנו משתתפים בצער המשפחה על מותו הנוראי של הילד הזה".