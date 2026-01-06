חברי הכנסת החרדים, שנחשפו למראות המדממים מרחובות ירמיהו ושמגר, הביעו זעזוע ממה שהגדירו כ"חוסר אנושיות משווע".

גורמים במפלגות החרדיות ציינו בכאב כי "הלב נשבר לראות בני ישיבות מוטלים שותתים דם על הכביש בעיצומו של מאבק על קדשי ישראל".

בדבריהם דרשו מהמשטרה לחקור ללא פשרות את נסיבות המקרה, ולבדוק האם מדובר ברשלנות פושעת או שמא בפעולה מכוונת חלילה.

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני מגיב לדריסת המפגין החרדי על ידי נהג באוטובוס בהפגנה שנערכה הערב (שלישי) בירושלים.

"אירוע הדריסה וההרג של הנער בהפגנה בירושלים מזעזעת עד עמקי הנפש. אנו דורשים שהדורס יעמוד לדין וייענש בכל חומרת הדין. אי אפשר לעבור לסדר היום על מעשה הריגה מחריד שכזה", דברי גפני.

מסיעת ש"ס נמסר: "אנו מזועזעים עד עמקי הנפש מאירוע הדריסה החמור בירושלים, שבו נדרס למוות בחור חרדי במהלך הפגנה. המראות הקשים של נהג האוטובוס הנוסע בפראות בתוך המון אנשים, תוך שהוא גורר בחור עשרות מטרים הם מחרידים ומטלטלים ואסור שיעברו בשתיקה.

אנו דורשים מהמשטרה חקירה מיידית, יסודית ובלתי מתפשרת, ומיצוי מלא של הדין עם האחראי. דם חרדים אינו הפקר", לשון תגובת ש"ס.

יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף התייחס ואמר: "קיבלתי בזעזוע את הדיווחים על האירוע הקשה והמחריד בירושלים, בו נדרסו מפגינים ובהם נער שקיפח את חייו. לבי עם משפחתו של הנער בשעה קשה זו, ואני שולח איחולי החלמה מהירה ורפואה שלמה לפצועים הנוספים באירוע.

אני קורא למשטרת ישראל ולגורמי אכיפת החוק למצות את הדין בחומרה המקסימלית עם הנהג, ולבחון את כל כיווני החקירה כדי להבטיח שצדק ייעשה. אי אפשר לעבור לסדר היום על אובדן שליטה ופגיעה בחיי אדם", דברי גולדקנופף.

יו״ר סיעת יהדות התורה ח״כ אורי מקלב: "המראה המזעזע באופן שבו נדרס נער צעיר, אינו ולא יכול להיקרא “תאונת דרכים”. זהו אירוע חמור וקטלני, שחוצה כל קו אדום ומחייב מסקנות מיידיות וצעדים דחופים"

"לא ייתכן נער שנדרס למוות על-ידי נהג רכב ציבורי שאמור לשאת באחריות מוגברת לחיי אדם"

עוד הוסיף: "זו טרגדיה שאסור לעבור עליה לסדר היום. זו הפקרת חיי אדם - מדובר באירוע שמחייב טיפול חמור, הפקת לקחים מיידית ונקיטת צעדים נחרצים מיידים"

ח״כ יעקב אשר התייחס: ״אני מזועזע מאירוע הדריסה המחריד שבו איבד בחור צעיר את חייו, דורש מהמשטרה למצות את כל אמצעי החקירה ולהעמיד את הנהג הדורס לדין״.

ח"כ אייכלר מסר: "שאיש לא יעשה עצמו מופתע, הרצח האכזרי הערב - תוצאה ישירה של הסתה פרועה ואנטישמית נגד החרדים, בתקשורת, במערכת המשפט וגם בכנסת. הלואי שזו לא רק ההתחלה"

עוד הוסיף: "בשם ה' אלוקי ישראל, אנו זועקים חמס נגד הרוצחים במיקרופונים ומתפללים לה' שיאמר למלאך המשחית הרף"

מתוך חשבון הטוויטר של יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן: "אין שום תרחיש נורמלי בו ילד בן 13 לא חוזר בריא ושלם לביתו. זה פשוט בלתי נתפס"

"מדובר באוזלת יד של המשטרה. אני מצפה מרשויות החוק להתחיל לבצע את עבודתן ולהחזיר את הסדר למדינה. דריסת הילד הערב חייבת להיחקר במהרה. שולח את תנחומי למשפחת ההרוג ומאחל החלמה מלאה לפצועים"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב לדריסת המפגין החרדי הערב (שלישי) בירושלים.

"התיעוד הטראגי מירושלים שובר לב ומעורר זעזוע עמוק. המציאות הזו מטלטלת. אסור שככה תראה המדינה שלנו. אנחנו עם אחד. על משטרת ישראל למצות עד תום את חקירת האירוע ולוודא שמקרים כאלה לא יקרו. אני כואב יחד עם משפחתו של הנער שנהרג ומתפלל לשלום הפצועים", דברי בנט.

גם יו"ר כחול לבן, חה"כ בני גנץ, הגיב למוות של המפגין החרדי: "נער בן 13 לא צריך למצוא את מותו על הכביש בשום נסיבות. הלב יוצא אל משפחתו בערב הקשה הזה. על המשטרה למצות את החקירה נגד הדורס, וגם להפיק לקחים בנוגע להיערכות בהפגנות", דברי גנץ.