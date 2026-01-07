היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, כתבה היום (רביעי) לבג"ץ בעניין צו הביניים המתייחס להקפאת התקציבים לחינוך החרדי. "יש לבטל את צו הביניים שהקפיא את העברת הכספים הנוספים לחינוך החרדי", כתבה. לדבריה, כדי לברר את הסוגיה במסגרת עתירות קודמות שעדיין מתנהלות.

כזכור, לפני שבוע עתירה שהוגשה נגד העברה של כמיליארד שקל למוסדות החינוך החרדים התקבלה זמנית בידי בג"ץ. השופטת יעל וילנר הודיעה על צו ביניים שמקפיא את העברת הכספים. מדובר למעשה בעצירת תקצוב החינוך החרדי.

"לאחר שעיינתי בבקשה למתן צו ביניים", כתבה וילנר, "בתגובות ובתשובת העותרים, ניתן בזאת צו ביניים שלפיו לא יבוצעו העברות כספיות מכוח החלטת ועדת הכספים הנידונות בעתירה וזאת עד להחלטה אחרת".

ביש עתיד אמרו כי הם לא מסתפקים בצו הקיים וכי בכוונתם לדרוש "תיקון סעד" שיחייב את המורים החרדים להחזיר גם את הכסף שקיבלו היום לקופת המדינה. זאת לאחר שחלק מהכסף שעליו הוצא צו ביניים כבר עבר.

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הגיב להחלטה: "בית המשפט הכריז מלחמה על הציבור החרדי ועל המוסדות התורניים. בגץ ביקש תגובה בתוך כמה שעות, דבר שלא מקובל גם בבית המשפט והתקציבים שעברו כחוק, על פי הנוהל המקובל ועל פי האישורים הנדרשים - נפסלו באבחת חרב תוך חצי יממה.

"הרשעות של השופטים לפגוע בלחמם של עובדי ההוראה והפגיעה במערכת כולה לא תסולח להם, וגם העותרים הרשעים לא ינוכו. מתברר שאין דמוקרטיה במדינת ישראל והשופטים מקבלים החלטה לפי ראות עיניהם ולפי השקפת עולמם ואין קשר לנושאים עצמם או להחלטות המקצועיות שהתקבלו בממשלה ובכנסת. נעשה הכל על מנת להחזיר את המצב לקדמותו."

במפלגת ש״ס הגיבו להחלטת בג"ץ: "התעמרות אנטישמית, בג״ץ משתולל כמו נהג פרוע בכביש סואן ודורס את הציבור החרדי באופן אכזרי וחסר תקדים. החל מגזילת פת הלחם של ילדים רכים ועד לפגיעה בלימוד התורה וחינוכם של עשרות אלפי תלמידים.

"אין שופטים בירושלים אלא חבורת פירומנים מסוכנת, שבמאבקה הנואש להציל את שליטתה מתפוררת, בחרה לחטוף את הציבור החרדי כבני ערובה. אנו פונים ליהודי העולם להקים קול זעקה נגד ההתעמרות האנטישמית הזו. הציבור החרדי יעמוד איתן כחומה בצורה מול ההחלטות המרושעות הללו".

חה״כ משה ארבל שבר שתיקה ומסר: ״אין שופטים בירושלים. מיום עמדי על דעתי לא זכורה עתירה של מפלגה שלא זכתה לרוב בהצבעה ותוך יום אחד מבטלת את החלטת הכנסת באמצעות החלטה שיפוטית שתפגע בשכרם של מורים ומורות בישראל. אני מזמין את מפלגת בג״צ להתאחד עם יש עתיד ולהתמודד לכנסת ה-26 וככל ויעברו את אחוז החסימה ישפיעו מבפנים״.

יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף הגיב: ״החלטת בג"ץ היא תוספת דלק בעירה לשיח השנאה שמוביל יאיר לפיד. מדובר בפגיעה ישירה בילדים חרדים על לא עוול בכפם, והמשך לאפליה התקציבית שנועדה למנוע זכויות בסיסיות מהמגזר החרדי. לא נשתוק מול החרפה הזו ולא נשלים עם הפיכת מאות אלפי תלמידים לבני ערובה של עתירות מופרכות לצרכי תעמולה. מצופה מנשיא העליון שרק היום נמצאה תלונה חמורה מוצדקת נגדו, לאמץ את דברי נציב הקבילות ולפעול למיתון השיח והגדלת האמון במערכת המשפט. ההחלטה של בג״ץ היא המשך הרחבת השסע והגדלת חוסר האמון במערכת המשפט. נמשיך להיאבק בכל הכלים כדי להבטיח שוויון לכל ילד בישראל״.

ח"כ מאיר פרוש הגיב: "עכשיו זה כבר ברור מעל לכל ספק - את מערכת המשפט לא מעניינים צרכי הביטחון, הם נמצאים במלחמה נגד כל דבר שבקדושה. לפיד ובג"ץ מנסים להילחם בחינוך הקדוש של ילדי תשב"ר. שום הליך משפטי לא יימנע מאיתנו להעביר את מסורת ישראל מדור לדור. אתמול אמרנו בסליחות של עשרה בטבת - וַעֲדַת עָרִיצִים בִּקְשׁוּ נַפְשֵׁנוּ וְלֹא שָׂמוּךָ לְנֶגְדָּם".