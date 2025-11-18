יריב לוין במליאה | ארכיון ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

שר המשפטים יריב לוין הודיע הערב (שלישי) כי בכוונתו למנות את שופט בית המשפט המחוזי בדימוס יוסף בן חמו שיפקח על ליווי חקירת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי.

השר לוין פנה במכתב למ"מ נציב שירות המדינה פרופסור דניאל הרשקוביץ "לצורך היוועצות לעניין הטלת התפקידים אותם מנועה עו"ד גלי בהרב מיארה למלא באשר לפרשת שדה תימן", נמסר. במכתבו להרשקוביץ לוין ציין את פסיקת בג"ץ בעניין וציין כי "בשים לב לקביעות בפסק הדין, הגעתי לכלל מסקנה כי ראוי למנות לתפקיד שופט מכהן או שופט בדימוס של בית המשפט המחוזי. יצוין כי בחנתי גם את האפשרות למנות עובד מדינה מכהן, אך הדבר לא עלה בידי נוכח הקשיים המשמעותיים באיתור עובד מדינה מכהן שהינו בעל בכירות, ידע משפטי וניסיון בתחומים הרלוונטיים, אשר אין לו כפיפות מקצועית או ניהולית למערך הייעוץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות המדינה, שאינו מצוי עמם בקשרי עבודה קרובים, ונכון לקחת על עצמו את התפקיד".

השופט בדימוס יוסף בן חמו ( צילום: אתר הרשות השופטת )

"נוכח האמור, פניתי להנהלת בתי המשפט על מנת לקבל הסכמה עקרונית לאפשרות שימונה לתפקיד שופט מחוזי מכהן. אולם, לא קיבלתי הסכמה כאמור" הודה השר. "משכך, החלטתי להטיל את התפקיד על שופט מחוזי בדימוס בעל ידע וניסיון בתחומים הרלוונטיים לתפקיד, אשר ייקלט לצורך משימה ארעית זו לשירות המדינה ויועסק באופן זמני כעובד מדינה בכיר".

"מצאתי לנכון להטיל את התפקיד על השופט בדימוס יוסף בן-חמו. הוא שירת כשוטר, חוקר ותובע משטרתי במשטרת ישראל, הוא עבד כעורך דין עצמאי, הוא כיהן כשופט בבית משפט השלום לענייני משפחה, ומונה כסגן נשיא בתי משפט השלום במחוז צפון בשנת 2004. לאחר מכן הוא כהן כשופט (במינוי בפועל) ורשם בבית משפט מחוזי בנצרת בין השנים 2011 – 2014, וכיהן כשופט בית המשפט המחוזי בנצרת בין השנים 2014-2020" סיכם.

"במהלך שנות כהונתו כשופט עסק רבות בתיקים פליליים. משכך, מדובר באדם בעל שיעור קומה, משפטן מובהק בעל ניסיון משמעותי בתחומים הרלוונטיים, אשר הכשרתו ומעמדו כמובן אינם נופלים מאלו של פרקליט בכיר".

באופן מפתיע דווקא מתוך הקואליציה ישנה התנגדות. חברת הנסת טלי גוטליב תקפה את לוין בהודעה ברשת X: "אדוני שר המשפטים. עצור!! עצור!! מה אתה עושה? אתה ממנה שופט בדימוס, יוסף בן חמו, ששנים ארוכות לא עסק בפלילים!! היה שופט בית משפט לענייני משפחה.

הוא לא עובד מדינה, הוא בלי נסיון בחקירות פליליות, היה מעורב פוליטית. למה?? גם אני וגם משה סעדה הצענו מועמדים מעולים. כל יום שעובר זה עוד יום שמיארה לא בחקירה!" סיימה.