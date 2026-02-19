בית המשפט העליון הורה לשר המשפטים לנמק מדוע הוא נמנע משיתוף פעולה עם ממלא מקום נשיא העליון לצורך קידום מינויי שופטים.

הצו על תנאי שהוצא היום קובע כי על השר להסביר את עמדתו בנוגע לעיכוב עבודת הוועדה לבחירת שופטים והיעדר התיאום עם השופט יצחק עמית.

החלטת השופטים התקבלה בתגובה לעתירות שהוגשו נגד השר בטענה כי הוא משתק את הליכי המינוי של עשרות שופטים בערכאות השונות.

בהחלטתם ציינו השופטים עופר גרוסקופף, אלכס שטיין ודפנה ברק ארז כי על המשיבים לנמק מדוע לא יפעלו לקידום מינוי שופטים בהתאם לסמכויותיהם על פי דין.

הדיון המשפטי מתמקד בחובה המוטלת על שר המשפטים לפעול בשיתוף פעולה עם הרשות השופטת. בעתירות נטען כי הימנעות מכינוס הוועדה או עיכוב בהליכי המינוי מחייבים הסבר משפטי מפורט נוכח המחסור בכוח אדם שיפוטי המכביד על המערכת כולה. השר לוין נדרש להגיש את תגובתו לבית המשפט במועד שנקבע כדי להסביר את התנהלותו אל מול ממלא מקום הנשיא.

הקרע בין הרשות המבצעת לבין מערכת המשפט הגיע הלילה לנקודת רתיחה חסרת תקדים. שר המשפטים יריב לוין הבהיר בתגובה דרמטית לבג"ץ כי מבחינתו, לבית המשפט העליון אין נשיא מכהן כל עוד לא הושלם הליך המינוי בחתימת ראש הממשלה ובפרסום ברשומות. המסר החד מגיע בעקבות עתירה שהגישה עמותת "זולת" בראשות חברת הכנסת לשעבר זהבה גלאון, הטוענת כי השר מסרב לשתף פעולה עם השופט יצחק עמית במינויים מנהליים קריטיים.

בתגובתו, לוין לא חסך בביקורת על העותרים. השר טען כי הדרישה להדיחו מתפקידו או להעביר את סמכויותיו לשר אחר היא מהלך פוליטי קיצוני שנועד לבטל את תוצאות הבחירות. לטענתו, קבלת העתירה תיצור תקדים מסוכן שבו בית המשפט נוטל לעצמו סמכויות ביצועיות השמורות לממשלה בלבד. השר דחה בשאט נפש את הטענות על "חרם אישי" נגד עמית, וקבע כי כל עוד לא הושלם הליך המינוי החוקי - אין לעמית כל סמכות רשמית.

גורמים בימין תהו כיצד יכולים חברי בג"ץ לדון בעתירה שעניינה מנהלם האישי - הנשיא יצחק עמית שפסול מלדון בתיק זה. המבקרים טוענים לניגוד עניינים כבד וחסר תקדים של שופטי בג"ץ, שעה שהם דנים בעתירה בה מוערב באופן ישיר נשיאם.