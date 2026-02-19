המכון למחקרי ביטחון לאומי מעדכן כי ארה"ב מחזיקה כעת בשיא של כוח אווירי במזרח התיכון.

במפה אינטראקטיבית שפרסם המכון הנחשב, מתעדכנת מעת לעת פריסת הכוחות האמריקנית מול חופי איראן.

טהראן פועלת בתקופה האחרונה לחיזוק ומיגון של מבנים במתחם הצבאי בפרצ'ין, זאת כחלק ממאמצי שיקום של רכיבים בתוכנית הגרעין אשר נפגעו או עמדו בפני איום במהלך המלחמה בחודש יוני האחרון, כך לפי דיווח אמש ב'רויטרס'.

במקביל למאמצי המיגון הללו, מקיימת איראן תרגיל ימי משותף במצר הורמוז יחד עם הכוחות המזוינים של סין ורוסיה. משרד ההגנה במוסקבה אף אישר את דבר ההשתתפות הרוסית בתיעוד שהציג את הגעת הקורבטה סטויקי אל נמל בנדר עבאס.

אל מול פעילות זו, נרשמת תכונה משמעותית בשורות הצבא האמריקאי. מטוסי תדלוק מדגם KC-46A יצאו מבסיס חיל האוויר טראוויס בארצות הברית לצורך פריסה בתוך אירופה, וביממה האחרונה נרשמו תנועות רבות של מטוסי תדלוק ותובלה נוספים, כך לפי דיווח של הכתב ניצן שפירא.

בזירה הימית, קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים פורד זוהתה מול חופי מרוקו לאחר שהתקרבה לאזור גיברלטר. כמו כן, המשחתת פינקני החלה לפעול תחת פיקוד המרכז של ארצות הברית.

במקביל, ארה"ב שיגרה לאזור שישה מטוסי AWACS שאחראים על השליטה והבקרה האווירית, מתוך 16 שמחזיקה ארה"ב.

על פי המפה האינטראקטיבית של המכון למחקרי ביטחון לאומי המנטרת את צבירת הכוחות, היקף הנוכחות האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון כעת הוא הגדול ביותר שנמדד מאז מלחמת עיראק בשנת 2003.