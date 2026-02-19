כיכר השבת
טלטלה בחינוך החרדי

בית המשפט העליון בפסיקה תקדימית: ניתן להגיש תביעה ייצוגית נגד סמינרים 

בית המשפט העליון קבע היום באופן חסר תקדים כי ניתן להגיש תביעות ייצוגיות נגד סמינרים חרדים, וכי בעניין זה נחשבים לעסק לכל דבר | השופטים קבעו כי תביעה ייצוגית שהגיש אחד האבות נגד הסמינרים תימשך כסדרה (חרדים) 

בנות חרדיות | אילוסטרציה (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

בית המשפט העליון קבע היום (חמישי) בפסק דין תקדימי כי מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים במגזר החרדי (סמינרים) ייחשבו כ"עוסק" לפי חוק הגנת הצרכן לעניין הליכי הרישום והמיון, ועל כן ניתן לנהל נגדם הליכים של תובענה ייצוגית.

החלטה זו מבטלת את קביעת בית המשפט המחוזי שסילק את התביעה על הסף, ומחזירה את הדיון לבירור התביעה לגופה.

במוקד הפרשה עמדה תביעתו של אב שביקש לרשום את בתו לסמינרים ונדרש לשלם סכומי כסף עבור "דמי רישום" ו"מבחני הישגים", גם במקרים בהם הבת לא זומנה כלל להמשך הליכי המיון. המערער טען כי מדובר בגבייה אסורה המנוגדת להנחיות משרד החינוך, המפרידות בין הליכי קבלה להליכי רישום.

המשמעות המשפטית של פסק הדין היא דרמטית: הסמינרים אינם חסינים מפני תביעות ייצוגיות. השופטים קבעו כי למרות שמדובר במוסדות חינוך הפועלים כעמותות ללא כוונת רווח, הם מספקים שירות קבוע שמתקיימים בו פערי כוחות מובנים בין המוסד לבין ההורים, בדומה ליחסי עוסק ולקוח.

בית המשפט הדגיש כי המסגרת של תובענה ייצוגית מתאימה במיוחד למקרים אלו, שכן קיים קושי מיוחד לפרט בחברה קהילתית סגורה לנהל הליך משפטי אישי נגד מוסד חינוכי שבו הוא מעוניין שילדיו ילמדו. לפיכך, השופטים הורו על ביטול פסק הדין של המחוזי וקבעו כי הדיון בבקשה לאישור התביעה כייצוגית יימשך.

1
אם הבגץ ימשיך ככה להשתולל לא יהיה עתיד למדינה הזאת, היא לא תהיה מדינה יהודית
צבי

