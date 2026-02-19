"אין נשיא בית משפט": לוין מסרב להכיר בעמית ומציב קו אדום

שר המשפטים יריב לוין ( צילום: כיכר )

הקרע בין הרשות המבצעת לבין מערכת המשפט הגיע הלילה (ראשון) לנקודת רתיחה חסרת תקדים. שר המשפטים יריב לוין הבהיר בתגובה דרמטית לבג"ץ כי מבחינתו, לבית המשפט העליון אין נשיא מכהן כל עוד לא הושלם הליך המינוי בחתימת ראש הממשלה ובפרסום ברשומות. המסר החד מגיע בעקבות עתירה שהגישה עמותת "זולת" בראשות חברת הכנסת לשעבר זהבה גלאון, הטוענת כי השר מסרב לשתף פעולה עם השופט יצחק עמית במינויים מנהליים קריטיים.

בתגובתו, לוין לא חסך בביקורת על העותרים. השר טען כי הדרישה להדיחו מתפקידו או להעביר את סמכויותיו לשר אחר היא מהלך פוליטי קיצוני שנועד לבטל את תוצאות הבחירות. לטענתו, קבלת העתירה תיצור תקדים מסוכן שבו בית המשפט נוטל לעצמו סמכויות ביצועיות השמורות לממשלה בלבד. השר דחה בשאט נפש את הטענות על "חרם אישי" נגד עמית, וקבע כי כל עוד לא הושלם הליך המינוי החוקי - אין לעמית כל סמכות רשמית. הסערה הנוכחית מצטרפת למאבק הממושך על הרפורמה המשפטית שמקדם לוין. כידוע, הוועדה לבחירת שופטים הפכה לזירת עימות מרכזית, כאשר השר נמנע מלכנס אותה במשך חודשים ארוכים. רק לאחרונה הציבו שופטי בג"ץ אולטימטום ללוין להסביר את סירובו, כאשר על הצו חתמו גם שופטים הנחשבים שמרניים - עובדה המעידה על עוצמת הביקורת הפנימית במערכת. מנגד, גם בתוך משרדי הממשלה נרשמת מתיחות. בעמדה משלימה שהגישה הפרקליטות נכתב כי היעדר התיאום בין השר לראש הרשות השופטת פוגע פגיעה אנושה בציבור. ברשימת המינויים שתקועים כרגע: נשיאים לבתי המשפט המחוזיים במרכז ובבאר שבע, עשרות סגני נשיאים, ואיוש משרות בוועדות השחרורים. למרות הביקורת, הפרקליטות המליצה לדחות את הדרישה להדחת לוין על הסף מסיבות פרוצדורליות.

יצחק עמית עם השופט אהרן ברק | מה יעלה בגורל הרפורמה המשפטית ( צילום: פלאש 90 )

הקשר לציבור החרדי: מאבק על זהות המדינה

עבור הציבור החרדי, המתיחות בין לוין לבין מערכת המשפט אינה רק סוגיה משפטית טכנית. המאבק על הרפורמה המשפטית נתפס בעולם התורה כחלק ממערכה רחבה יותר על זהותה של מדינת ישראל ועל מידת ההשפעה של ערכי התורה על ההליכים המשפטיים. לוין עצמו הבהיר לאחרונה כי הצליח למנות קרוב למאה שופטים שמעולם לא היה להם סיכוי להתמנות במערכת הקיימת

הדיון הקרוב בבג"ץ צפוי להיות אחד המשמעותיים ביותר בשנים האחרונות, כזה שיקבע את גבולות הגזרה בין השר לבין השופטים שנמצאים תחת חסותו המנהלית. בעולם החרדי עוקבים אחר ההתפתחויות בדריכות, מתוך הבנה שהתוצאה עשויה להשפיע על מינויים עתידיים ועל האיזון העדין בין הרשויות.

יריב לוין במליאה | ארכיון ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

יצוין כי במקביל למתיחות הנוכחית, מתנהלים גם מאבקים נוספים סביב מערכת המשפט. לאחרונה התעורר ויכוח ציבורי סביב החלטת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה שלא להזמין את עמית לישיבה חגיגית לכבוד ביקורו של ראש ממשלת הודו, מה שהוביל להכרזת האופוזיציה על חרם. גם סוגיות כמו השימוש בנוזל הבואש בפיזור הפגנות חרדים הגיעו לבג"ץ, כאשר סגן ראש עיריית ירושלים הגיש עתירה נגד האמצעי.

עוד יעודכן בהתפתחויות.