לאחר שיו"ר הכנסת אמיר אוחנה החליט שלא להזמין את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לישיבה חגיגית במליאת הכנסת לכבוד ביקורו של ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף הערב (רביעי) את ההחלטה והכריז כי האופוזיציה לא תופיע לדיון כזה.

לדברי לפיד "אם הקואליציה תחרים את נשיא בית המשפט העליון בישיבה המיוחדת עם ראש ממשלת הודו - לא נוכל להגיע, אני קורא להם למנוע מבוכה ענקית לכנסת ישראל".

יו"ר הכנסת אוחנה תקף בחזרה, ומסר בתורו כי "אם לפיד מעוניין לפגוע ביחסי החוץ של מדינת ישראל עם ידידה חשובה שלנו, שהיא גם אחת מהמעצמות החשובות בעולם - זו בחירה שלו. בחירה מצערת, שגויה ואני מקווה שהוא יחזור בו ממנה".

אוחנה הוסיף: "אם בכל זאת יעמוד על דעתו, מן הראוי שיסביר בשיחתו הבאה עם שגרירות הודו, מדוע לא החרים את הישיבות המיוחדות לכבוד הנשיא מיליי, הנשיא טראמפ וראש הממשלה רמה - על אף שהשופט עמית לא הוזמן אליהן - ואילו דווקא את ראש ממשלתם הוא מתכוון להחרים".

במקביל, לפיד פרסם הודעה הקוראת לראש הממשלה בנימין נתניהו להורות לאוחנה להזמין גם את עמית. "פגיעה ביחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל, נושא שכידוע לך היטב תרמתי לו יותר מרוב האנשים כראש ממשלה וכשר החוץ, הוא נשק לא לגיטימי במאבק פוליטי פנימי", כתב.

לפיד הוסיף כי "החרמתו של השופט עמית בידי אוחנה היא גם החרמת האופוזיציה, ולא תאפשר לנו לבוא לישיבה. אתה הכרת כבר בכבוד השופט עמית כנשיא בית המשפט העליון מעל דוכן הכנסת, והערכתי זאת. כל מה שח"כ אוחנה צריך לעשות הוא לפעול לפי הפרוטוקול והחוק ולזמן לישיבה את נשיא בית המשפט העליון, בתוארו הרשמי.

"זה יגרום נזק למעמדה של ישראל, למעמדה של הכנסת, ואפילו לכבודך שלך כמארח הישיבה, אם האופוזיציה תוחרם בזמן הביקור ולא תהיה נוכחת במליאה. אין בי שום רצון לעשות זאת, ואיני מבין את הניסיון הזה לדחוק אותנו לפינה. אני מפציר בך להשתמש בסמכותך כדי למנוע זאת".