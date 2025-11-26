כיכר השבת
חקירת הפצ"רית: האם הפרטים החדשים חושפים הסתבכות של השופט בדימוס?

השופט יוסף בן חמו מועמדו של השר לוין לחקירת פרשת הפצ"רית נעצר בעבר בארה"ב, לאחר תלונה על תקיפה שהוגשה נגדו | עורך דינו של השופט מסר: "כל שניתן לומר כי בן חמו היה נקי לחלוטין בכניסתו לארה"ב - ונותר כזה" (חדשות)

השופט בדימוס יוסף בן חמו (צילום: אתר הרשות השופטת)

חקירת פרשת הפצ"רית, והעימות בין הפקליטות לוין: שעות לדיון בבג"ץ בעתירות שהוגשו נגד מינוי השופט בדימוס יוסף בן חמו לאחראי לליווי החקירה בנוגע לפרשת שדה תימן, אך הערב (רביעי) פורסם בחדשות 13, כי בן חמו הסתבך בעבר במהלך שהותו בארה"ב.

על פי הפרסום של העיתונאי רביב דרוקר, השופט בדימוס נעצר בארצות הברית לאחר תלונה שהוגשה נגדו, בטענה לתקיפה של דמות קרובה.

בנוסף פורסם, כי בן חמו נאזק ונעצר באותו לילה בו התרחשה התקיפה, ואף עזב את ארה"ב כשהוויזה שברשותו בוטלה. לאחר שהחל הליך העדות הדמות הקרובה ביקשה שלא להעיד וכתב האישום בוטל.

בתגובה לפרסום עו"ד ציון אמיר מסר בשמו של השופט לשעבר בן חמו: "‏מדובר בנושא שנמצא בלב ליבה של צנעת הפרט. עניין זה עלה כבר בפניה של עיתונאי מכובד אחר שנמנע מפרסומו, לאחר שבדק ומצא כי אין כל הצדקה לפרסום מכפיש מסוג זה".

לדבריו: "כל שניתן לומר הוא כי השופט בן חמו היה נקי לחלוטין בכניסתו לארה"ב - ונותר כזה גם היום".

