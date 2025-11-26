נמל התעופה הבינלאומי של גואדלחרה במקסיקו, חזר לפעילות רגילה לאחר אנשי אבטחה פעלו לעצור גבר שנכנס באופן לא חוקי למסלול 29R והתקרב למטוס שעמד להמריא. התקרית אילצה את סגירת המסלול הזמנית ושמונה טיסות עוכבו בשל התקרית החריגה.
התקרית החריגה אירעה אמש (שלישי) בשעות הבוקר, כאשר על פי עדי ראייה, האיש עקף את נקודות הבידוק הביטחוניות ורץ לעבר אחת הטורבינות של מטוס חברת התעופה המקסיקנית וולריס, כשהוא כבר היה בפעולה ועמד להמראה.
על פי הרשויות, החשוד נתפס במקום והועבר למשמר הלאומי, בעוד רשויות התעופה קיבלו הודעה. במהלך הפעלת הפרוטוקול, רשות שדות התעופה המקסיקנית השעתה זמנית את ההמראות והנחיתות, וצוות התערבות ביטחונית מיוחד נפרס כדי לתגבר את האבטחה.
המטוס הושבת עקב אפשרות שהוא עלול לגרום לתאונה לאיש, ולאחר מכן עבר בדיקה מכנית כדי לאשר את תקינותו. עקב מצב זה, טיסה 1332 של וולריס לאקפולקו ושש טיסות נוספות חוו עיכובים. שדה התעופה דיווח כי הוא עורך חקירה פנימית כדי לקבוע כיצד התרחשה הכניסה הבלתי חוקית.
