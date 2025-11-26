נמל התעופה הבינלאומי של גואדלחרה במקסיקו, חזר לפעילות רגילה לאחר אנשי אבטחה פעלו לעצור גבר שנכנס באופן לא חוקי למסלול 29R והתקרב למטוס שעמד להמריא. התקרית אילצה את סגירת המסלול הזמנית ושמונה טיסות עוכבו בשל התקרית החריגה.

התקרית החריגה אירעה אמש (שלישי) בשעות הבוקר, כאשר על פי עדי ראייה, האיש עקף את נקודות הבידוק הביטחוניות ורץ לעבר אחת הטורבינות של מטוס חברת התעופה המקסיקנית וולריס, כשהוא כבר היה בפעולה ועמד להמראה.

על פי הרשויות, החשוד נתפס במקום והועבר למשמר הלאומי, בעוד רשויות התעופה קיבלו הודעה. במהלך הפעלת הפרוטוקול, רשות שדות התעופה המקסיקנית השעתה זמנית את ההמראות והנחיתות, וצוות התערבות ביטחונית מיוחד נפרס כדי לתגבר את האבטחה.