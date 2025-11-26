כיכר השבת
מסוק התרסק במהלך טיסת אימון - אנשי הצוות יצאו ללא פגע | תיעוד  

מסוק עם שני נוסעים שהיה בטיסת אימון התרסק במועדון ספורט בפרגוואי | מדריך הטיסה ותלמידו שהיו על הסיפון יצאו ללא פגע | על פי דיווחים ראשוניים, הקרקע לא הייתה יציבה וגרמה למסוק לאבד יציבות במהלך הנחיתה | תיעוד (תעופה)

המסוק לאחר ההתרסקות (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

מסוק שהיה בטיסת אימון התרסק אמש (שלישי) בשעות הבוקר במועדון ספורט בפרגוואי. מדריך טיסה ותלמידו היו על הסיפון ויצאו ללא פגע. על פי דיווחים ראשוניים, הקרקע לא הייתה יציבה וגרמה למסוק לאבד יציבות במהלך הנחיתה. נגרמו נזקים חומריים בלבד.

על פי הדיווחים, מדריך טיסה ותלמידו היו על הסיפון, כאשר המסוק שימש לטיסות אימון. הם ביצעו מטס אימון, ובנחיתה, השטח לא היה מתאים. בור שהיה בשטח הנחיתה ככל הנראה גרם להתרסקות המסוק.

המשטרה הלאומית זיהתה את שני אנשי הצוות כלואיג'י פאולו ארנדה פיקולו רוחאס , אזרח צרפתי, ואלבארו גוזמן סולס, אמריקאי . שניהם לא נפגעו, על פי הדיווח.

המשטרה המקומית חוקרת כיצד המסוק שעסק כאמור בשיעורי אימון טיסה הגיע לשטח מסיבות שעדיין לא ידועות.

