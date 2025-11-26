מסוק שהיה בטיסת אימון התרסק אמש (שלישי) בשעות הבוקר במועדון ספורט בפרגוואי. מדריך טיסה ותלמידו היו על הסיפון ויצאו ללא פגע. על פי דיווחים ראשוניים, הקרקע לא הייתה יציבה וגרמה למסוק לאבד יציבות במהלך הנחיתה. נגרמו נזקים חומריים בלבד.

על פי הדיווחים, מדריך טיסה ותלמידו היו על הסיפון, כאשר המסוק שימש לטיסות אימון. הם ביצעו מטס אימון, ובנחיתה, השטח לא היה מתאים. בור שהיה בשטח הנחיתה ככל הנראה גרם להתרסקות המסוק.