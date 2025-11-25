כיכר השבת
אזהרה חריגה

שר התחבורה של ארצות הברית קרא לאזרחים: הפסיקו לטוס בפיג'מות

שר התחבורה של ארצות הברית, שון דאפי, קרא לציבור להפסיק ללבוש פיג’מות בטיסות | הוא ציין כי הבחין ב“ירידה ברמת הנימוס” בקרב הנוסעים והשיק יוזמה לעידוד נימוס וסבלנות במהלך נסיעות (תעופה)

אילוסטרציה (ג'ימיני)

שר התחבורה של , שון דאפי, קרא לציבור להפסיק ללבוש פיג’מות בטיסות. בדברים שנשא בשדה התעופה ניוארק בניו ג’רזי הוא ציין כי הבחין ב“ירידה ברמת הנימוס” בקרב הנוסעים והשיק יוזמה לעידוד נימוס וסבלנות במהלך הנסיעות.

דאפי גם עודד את הנוסעים לומר “תודה ובבקשה” לטייסים ולדיילים וללבוש בגדים “במידת כבוד”. הוא ציין כי לבישת ג’ינס וחולצה נאותה עשויה לעודד התנהגות מכובדת יותר, וכי כדאי להימנע מנעליים ביתיות ופיג’מות בשדה התעופה. בנוסף, הוא עודד נוסעים לעזור לאחרים בהנחת מזוודות במעליות היד העליונות מתוך נימוס והגינות.

יוזמתו מגיעה על רקע עלייה של 400% במקרים של אי סדרים בטיסות בארצות הברית מאז 2019, כולל התנהגות פרועה ואלימות.

על פי הדיווחים, כמעט אחד מכל חמישה דיילי אוויר דיווח על חוויות פיזיות קשות ב‑2021, ודיווחים על נוסעים חסרי משמעת ב‑2024 נשארו גבוהים מהתקופה שלפני המגפה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (42%)

לא (58%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר