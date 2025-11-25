שר התחבורה של ארצות הברית קרא לאזרחים: הפסיקו לטוס בפיג'מות

שר התחבורה של ארצות הברית, שון דאפי, קרא לציבור להפסיק ללבוש פיג’מות בטיסות. בדברים שנשא בשדה התעופה ניוארק בניו ג’רזי הוא ציין כי הבחין ב“ירידה ברמת הנימוס” בקרב הנוסעים והשיק יוזמה לעידוד נימוס וסבלנות במהלך הנסיעות.

דאפי גם עודד את הנוסעים לומר “תודה ובבקשה” לטייסים ולדיילים וללבוש בגדים “במידת כבוד”. הוא ציין כי לבישת ג’ינס וחולצה נאותה עשויה לעודד התנהגות מכובדת יותר, וכי כדאי להימנע מנעליים ביתיות ופיג’מות בשדה התעופה. בנוסף, הוא עודד נוסעים לעזור לאחרים בהנחת מזוודות במעליות היד העליונות מתוך נימוס והגינות.

יוזמתו מגיעה על רקע עלייה של 400% במקרים של אי סדרים בטיסות בארצות הברית מאז 2019, כולל התנהגות פרועה ואלימות.

על פי הדיווחים, כמעט אחד מכל חמישה דיילי אוויר דיווח על חוויות פיזיות קשות ב‑2021, ודיווחים על נוסעים חסרי משמעת ב‑2024 נשארו גבוהים מהתקופה שלפני המגפה.