כיכר השבת
הייתם רוצים גם?

טיסה מסוג אחר: נוסעת טסה כ-14 שעות במטוס כמעט ריק לחלוטין - זו הסיבה | צפו

בניגוד לטיסות הצפופות והלא נוחות, ישנן טיסות חריגות עם מעט נוסעים ונוחות מוגזמת | נוסעת שטסה בחודש שבר מאוסטרליה לדובאי עם חברת 'אמירטס' מצאה את עצמה כמעט לבד בתא הנוסעים הענק | היא תיעדה את המחזה הסוריאליסטי וכתבה: "כשאני אומרת שהטיסה הזו הייתה ריקה, אני לא משקרת איזה חלום" | צפו בתיעוד (תעופה)

"טסה במטוס ריק" (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

אישה שטסה עם חברת התעופה אמירטס מאוסטרליה לדובאי מצאה את עצמה כמעט לבדה במטוס שלם. תא הנוסעים במחלקת התיירים היה כה ריק עד שהיא צילמה שורות ארוכות של מושבים ריקים לפניה ומאחוריה.

סרטון הטיקטוק, שצולם על ידי תיירת ניו זילנדית, מדגיש עד כמה החוויה הייתה יוצאת דופן. היא תיארה את הטיסה כשקטה, מרווחת ופחות צפופה מאשר טיסה טיפוסית של אמירטס בשגרה.

הנוסעת תיארה סביבת תא הנוסעים רגועה עם כשישה דיילות שעבדו במחלקת תיירים. היא ציינה שלכל נוסע נראה שיש שורה משלו, מה שיצר מקום לשכב על פני מושבים רבים ולנוע בחופשיות.

היא כתבה על סרטון שפרסמה: "כשאני אומרת שהטיסה הזו הייתה ריקה, אני לא משקרת. איזה חלום". לדבריה, "14 שעות של אושר בשורה רווחת. ביקשתי לשדרג לטיסה לעסקים בידיעה שזה יהיה זול והדיילים אמרו לי שזה בזבוז כסף בטיסה כל כך ריקה ואני שמחה שלקחתי את עצתם. נחתי היטב עד שהגעתי לדובאי".

איך זה קרה?

אמירטס מפעילה בקו זה את מטוסי האיירבוס A350 וה-A380. מטוס ה-A350 נושא יותר מ-300 נוסעים, בעוד שמטוס ה-A380 בעל צפיפות גבוהה יכול להכיל יותר מ-600 מושבים.

גורמי התפוסה יכולים להשתנות באופן חד בטיסות ארוכות טווח בהתאם לתקופת הנסיעה, ליום בשבוע ולדפוסי הביקוש העונתיים. טיסות בתפוסה נמוכה אכן מתרחשות מדי פעם ויכולות ליצור רגעים נדירים כמו זה, שבהם הנוסע מקבל תחושה של תא פרטי במחיר חסכוני.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר