אישה שטסה עם חברת התעופה אמירטס מאוסטרליה לדובאי מצאה את עצמה כמעט לבדה במטוס שלם. תא הנוסעים במחלקת התיירים היה כה ריק עד שהיא צילמה שורות ארוכות של מושבים ריקים לפניה ומאחוריה.

סרטון הטיקטוק, שצולם על ידי תיירת ניו זילנדית, מדגיש עד כמה החוויה הייתה יוצאת דופן. היא תיארה את הטיסה כשקטה, מרווחת ופחות צפופה מאשר טיסה טיפוסית של אמירטס בשגרה.

הנוסעת תיארה סביבת תא הנוסעים רגועה עם כשישה דיילות שעבדו במחלקת תיירים. היא ציינה שלכל נוסע נראה שיש שורה משלו, מה שיצר מקום לשכב על פני מושבים רבים ולנוע בחופשיות.

היא כתבה על סרטון שפרסמה: "כשאני אומרת שהטיסה הזו הייתה ריקה, אני לא משקרת. איזה חלום". לדבריה, "14 שעות של אושר בשורה רווחת. ביקשתי לשדרג לטיסה לעסקים בידיעה שזה יהיה זול והדיילים אמרו לי שזה בזבוז כסף בטיסה כל כך ריקה ואני שמחה שלקחתי את עצתם. נחתי היטב עד שהגעתי לדובאי".

איך זה קרה?

אמירטס מפעילה בקו זה את מטוסי האיירבוס A350 וה-A380. מטוס ה-A350 נושא יותר מ-300 נוסעים, בעוד שמטוס ה-A380 בעל צפיפות גבוהה יכול להכיל יותר מ-600 מושבים.

גורמי התפוסה יכולים להשתנות באופן חד בטיסות ארוכות טווח בהתאם לתקופת הנסיעה, ליום בשבוע ולדפוסי הביקוש העונתיים. טיסות בתפוסה נמוכה אכן מתרחשות מדי פעם ויכולות ליצור רגעים נדירים כמו זה, שבהם הנוסע מקבל תחושה של תא פרטי במחיר חסכוני.