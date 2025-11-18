ג'וזף דייוויד אמרסון, טייס לשעבר של אלסקה איירליינס שניסה לכבות את המנועים של טיסה מסחרית בזמן שהמטוס באוויר, לא ירצה עונש מאסר נוסף מעבר ל-50 הימים בהם נעצר, כך פסק אמש (שני) בית המשפט בארצות הברית.

האירוע החמור התרחש ב-22 באוקטובר 2023, בטיסה של חברת אלסקה איירליינס שהייתה בדרכה מאברט, וושינגטון, לסן פרנסיסקו, כאשר אמרסון, טייס לשעבר שנמצא בתא הטייס במעמד אורח, ניסה לכבות את מנועי המטוס בזמן שהטיסה הייתה באוויר.

על סיפון המטוס שהה צוות של שני טייסים ו-80 נוסעים. האירוע, שאורכו היה כ-90 שניות, הסתיים כאשר צוות הטייסים הצליח להשתלט עליו ולהוציאו מהתא, אך רגעים קודמים אמרסון התריע בפני הטייסים באמירה: "אני לא בסדר". לאחר מעצרו, אמרסון הודיע לשוטרים כי צרך פטריות הזיה והיה במצב של דיכאון קשה.

בדיון אמש, שופטת בית המשפט המחוזי בארה"ב, איימי באג'יו, גזרה על עבודות שירות ושחרור בפיקוח למשך שלוש שנים בדיון בפורטלנד, אורגון. התובעים הפדרליים ביקשו שנת מאסר אחת, בעוד שעורכי דינו ביקשו עונש על תנאי. הוא עמד בפני פוטנציאל של 20 שנות מאסר, אך קיבל עסקת טיעון שהמליצה על שנת מאסר, ובנוסף קיבל עונש על תנאי בגין האישומים הרבים.

רק 3 מתוך 20 באמת צריכים: הונאת כיסאות הגלגלים איציק אברהם | 11:18

אמרסון ייחס את מעשיו לפאניקה שנגרמה מאבל ולשימוש בסמים, תוך שהוא מביע צער ונוטל אחריות. השופטת באג'יו אמרה בדיון: "טייסים אינם מושלמים, הם בני אדם". לדבריה, "גם הם בני אדם וכל בני האדם זקוקים לעזרה לפעמים".

לפי כתב האישום שהוגש בספטמבר האחרון, במהלך האירוע ניסה גם להגיע לכנף החירום במהלך הירידה, ואחת הדיילות העידה שהוא אמר: "אני פישלתי את הכל" ו"ניסיתי להרוג את כולם". דיילת אחרת ציינה שהוא איים על חיי כל הנוסעים.

בבית המשפט של מדינת אורגון, אמרסון הגיש הודעת אי-התנגדות להאשמות של סיכון חיי אדם וקיבל עונש של 50 ימי מאסר שכבר ריצה, חמש שנות מבחן, 664 שעות של שירות קהילתי - שמונה שעות לכל אדם שנחשף לסיכון - ופיצוי בסך 60,659 דולר.