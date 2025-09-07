אלסקה איירליינס היא חברת תעופה אמריקאית מהגדולות בארצות הברית, שבסיסה בסיאטל, וושינגטון. החברה, שנוסדה בשנת 1932, התפתחה מחברת תעופה אזורית קטנה לאחת מחברות התעופה המובילות בצפון אמריקה.

החברה מפעילה צי מטוסים מודרני הכולל בעיקר מטוסי בואינג ואיירבוס, ומציעה טיסות ליותר מ-115 יעדים בארצות הברית, קנדה, מקסיקו והוואי. אלסקה איירליינס ידועה במיוחד בכיסוי הנרחב שלה באזור החוף המערבי של ארצות הברית ובטיסות לאלסקה.

החברה מוכרת בזכות רמת השירות הגבוהה שלה ותוכנית הנוסע המתמיד המוצלחת שלה, Mileage Plan. היא זכתה במספר פרסים על איכות השירות ושביעות רצון הלקוחות, והיא נחשבת לאחת מחברות התעופה האמינות והיעילות בענף.

בשנים האחרונות, אלסקה איירליינס הרחיבה את פעילותה באמצעות רכישות אסטרטגיות, כולל רכישת Virgin America בשנת 2016, מה שחיזק את נוכחותה בשוק התעופה האמריקאי ובמיוחד בקליפורניה.