ב-22 באוקטובר 2023, טיסה של חברת אלסקה איירליינס בדרכה מאברט, וושינגטון, לסן פרנסיסקו, סטתה מדרכה לפורטלנד בעקבות אירוע מסוכן במטוס: ג'וזף דייוויד אמרסון, טייס לשעבר שנמצא בתא הטייס במעמד אורח, ניסה לכבות את מנועי המטוס בזמן שהטיסה הייתה באוויר.

על סיפון המטוס שהה צוות של שני טייסים ו-80 נוסעים. האירוע, שאורכו היה כ-90 שניות, הסתיים כאשר צוות הטייסים הצליח להשתלט עליו ולהוציאו מהתא, אך רגעים קודמים אמרסון התריע בפני הטייסים באמירה: "אני לא בסדר".

לאחר מעצרו, אמרסון הודיע לשוטרים כי צרך פטריות הזיה והיה במצב של דיכאון קשה. לפי כתב האישום, במהלך האירוע ניסה גם להגיע לכנף החירום במהלך הירידה, ואחת הדיילות העידה שהוא אמר: "אני פישלתי את הכל" ו"ניסיתי להרוג את כולם". דיילת אחרת ציינה שהוא איים על חיי כל הנוסעים.

בבית המשפט של מדינת אורגון, אמרסון הגיש הודעת אי-התנגדות להאשמות של סיכון חיי אדם וקיבל עונש של 50 ימי מאסר שכבר ריצה, חמש שנות מבחן, 664 שעות של שירות קהילתי - שמונה שעות לכל אדם שנחשף לסיכון - ופיצוי בסך 60,659 דולר.

תובעי המחוז של מחוז מולטנומה, ארגון אורגון, הגדירו את מעשיו כ"רשלניים, אנוכיים ופליליים", והדגישו את סכנת חייהם של כל הנוסעים והמשפחות שלהם.

בבית המשפט הפדרלי, אמרסון הודה באשמה על סיכון חמור למטוס ועל סיכון רשלני לחיי אחרים. במסגרת הסדר הטיעון, התביעה רשאית להמליץ על מאסר של שנה, בעוד עורך דינו צפוי לבקש שלא יינתן עונש נוסף. בנוסף, אמרסון חייב להיבדק על שימוש בסמים ואלכוהול, להימנע משימוש בחומרים לא מרשם ולהישאר לפחות 8 מטרים ממטוסים פעילים ללא אישור קצין המבחן שלו. חלק משעות השירות הקהילתי יבוצעו בארגון Clear Skies Ahead, שהוא עמותה לטיפול בבריאות הטייסים, אותה יסד יחד עם אשתו לאחר מעצרו.

בדיון האחרון אמר אמרסון כי לאחר צריכת הפטריות איבד את היכולת להבחין במציאות, אך הודה ש"זה לא הופך את המעשה לנכון". לדבריו, החוויה הקשה הפכה אותו לאב, בעל וחבר קהילה טוב יותר. מועד ההרשעה הפדרלית שלו נקבע ל-17 בנובמבר.