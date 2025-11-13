מטוס של חברת התעופה האמריקנית Frontier Airlines בנמל התעופה הבינלאומי באטלנטה פונה ב-9 בנובמבר עקב חשש ביטחוני, כאשר נוסע גילה מחסנית אקדח טעונה על רצפת המטוס.

האירוע התרחש כאשר המטוס נחת באטלנטה לאחר טיסה קצרה של שעה מסינסינטי, וקבוצת נוסעים חדשה עלתה על מטוס האיירבוס A320 לקראת טיסת חזור לסינסינטי וושינגטון. האקדח סומן בראשי התיבות KH, ורשויות אכיפת החוק עובדות עם ה-FBI על החקירה המתמשכת.

מיד לאחר הגילוי, יחידות כלבנים של המשטרה, יחד עם ה-TSA (רשות אבטחת התעבורה של ארצות הברית), ביטחון המולדת ופקידים ממשרד התעופה של אטלנטה, הוזנקו כאשר כל הנוסעים פונו מהמטוס.

שוטרים ביצעו סריקה של המטוס, וכל הנוסעים עברו סינון חוזר על ידי ה-TSA לפני שהורשו לחזור לסיפון. בסופו של דבר, המטוס המריא באיחור של כמעט שלוש שעות.

"ב-9 בנובמבר 2025, בסביבות השעה 16:32, שוטרים שהוקצו לנמל התעופה הבינלאומי הרטספילד-ג'קסון הגיבו לקריאה בנוגע למחסנית נשק", נמסר בהצהרה ממשטרת אטלנטה. "נוסע בטיסה גילה מה שנראה כמחסנית טעונה שהכילה עשרה כדורים על סיפון מטוס איירבוס A320 ליד מושב 7A", נכתב בהצהרה.

"חקירה שנעשתה לאחר מכן אישרה כי התחמושת שייכת לשוטר שהיה בטיסה קודמת באותו מטוס", מסרה חברת התעופה בהצהרה לסוכנות הידיעות AP. על פי ההודעה, "התחמושת והמחסנית נלקחו למשמורת משטרת אטלנטה, ובעל הנכס הופנה למשטרת אטלנטה כדי לאסוף את חפציו".

עם זאת, מקור במשטרת אטלנטה, לעומת זאת, אמר לסוכנות הידיעות כי החוקרים טרם אישרו את הטענה.