אירוע חריג: טיסה קצרה של לופטהנזה ממינכן לקופנהגן שעמדה לצאת בשעות הלילה ביום חמישי האחרון, נדחתה מסיבה לא ברורה, ועל פי דיווחים של נוסעים, הם נתקעו במטוס כל הלילה, לאחר שהטיסה בוטלה אך לא היו אוטובוסים זמינים שיכלו להחזיר אותם לטרמינל.

הטיסה הקצרה מגרמניה לדנמרק הייתה אמורה להמריא בשעה 21:30 ולנחות בשעה 23:05. בפועל, לאחר העלייה למטוס, היה עיכוב מתמשך ולאחר זמן מה הטיסה התבטלה לגמרי. מאותו הרגע כל 30 דקות בערך, הצוות סיפק עדכונים כיצד הם מנסים לגרום לאוטובוסים לאסוף את הנוסעים ולהחזיר אותם לטרמינל, אבל זה פשוט לא קרה.

להפתעת הנוסעים, בסביבות השעה 2 לפנות בוקר, הם קיבלו הודעה מהצוות ששדה התעופה סגור וכל נהגי האוטובוס הלכו הביתה ללילה, כך שהם לא יכולים לעזוב את המטוס ויצטרכו לשהות בו עד הבוקר, בזמן שהוא חונה על הקרקע.

באופן נוראי, המטוס, מדגם איירבוס A320 שנועד לטוס בטיסות קצרות, לא היה מצויד באוכל ושתייה מספקים, שמיכות או ציוד מתאים לשנת לילה. בנוסף, תצורת המטוס הנה צפופה יחסית מתוך הנחה שהנוסעים היו אמורים לשהות בו שעה וחצי של טיסה בלבד.

רק בשעות הבוקר המוקדמות הנוסעים הראשונים ירדו מהמטוס והועברו לטיסה חלופית שהמריאה בשעה 6:40, כשגם היא התעכבה בשעה. שאר הנוסעים הועברו לטרמינל ושובצו לטיסות מאוחרות יותר.