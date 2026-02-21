כיכר השבת
אירוע חסר תקדים

טירוף במיאנמר: כטב"מ מתאבד התפוצץ על מטוס נוסעים שעמד להמריא | תיעוד

ארגון מורדים במיאנמר תקף בליל שבת מטוס עמוס נוסעים שעמד להמריא בשדה התעופה | לפי הדיווחים, הרחפן פגע במבנה המטוס וגרם נזק לרסיסים בחרטום, בגוף המטוס המרכזי ובחלק הזנב | דובר הארגון הכחיש כל קשר לאירוע, וציין כי "אין לארגון מדיניות של תקיפת חברות תעופה המטיסות אזרחים" (תעופה)

הנוסעים יורדים מהמטוס אחרי הפיצוץ
רגעי טירוף בשדה התעופה במיאנמר: ארגון מורדים מקומי בשם 'צבא העצמאות של קאצ'ין' (KIA) תקף בליל שבת מטוס עמוס נוסעים של חברת התעופה הממשלתית במיאנמר (MNA), באמצעות כטב"מ מתאבד.

התקרית התרחשה בסביבות השעה 20:12 (שעון מקומי) בשדה התעופה מיטקינה במדינת קאצ'ין, בזמן שהמטוס היה על המסלול לקראת המראה למנדליי עם נוסעים על הסיפון. על פי הדיווח הרשמי, הרחפן פגע במבנה המטוס וגרם נזק לרסיסים בחרטום, בגוף המטוס המרכזי ובחלק הזנב.

נזקי הפיצוץ בגוף המטוס (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

כוחות הביטחון פינו במהירות את הנוסעים וסייעו להם, ללא דיווחים על נפגעים או הרוגים בקרב הנוסעים או הצוות. הם הצהירו כי תקיפה מכוונת על חברת תעופה אזרחית, אשר ממלאת תפקיד חיוני בהובלת נוסעים ומטענים שאינם צבאיים, מהווה פשע מלחמה על פי אמנות ז'נבה והמשפט הבינלאומי.

צבא העצמאות של קאצ'ין (KIA) הוא ארגון מורדים חמוש הפועל בצפון מיאנמר (בורמה), שהוקם ב-1961/1962 כדי להגן על זכויות ואדמות בני הקאצ'ין הנוצרים בעקבות השתלטות הצבא על המדינה. ה-KIA נלחם למען אוטונומיה מוגברת מהשלטון המרכזי, וניהל סכסוך ממושך שהתחדש בעוצמה ב-2011.

נאו בו, דובר KIA, הכחיש את התקרית בראיון ל-BBC, וציין כי ל-KIA אין מדיניות של תקיפת חברות תעופה המטיסות אזרחים וכי הקבוצה לא הייתה מעורבת בעניין זה.

משרד ההסברה של מיאנמר פרסם הצהרה רשמית המאשרת כי, למרבה המזל, לא היו נפגעים או פציעות בקרב הנוסעים או הצוות, שפונו מיד על ידי שירותי החירום של שדה התעופה.

רשויות הצבא ייחסו את התקיפה לשילוב של קבוצות מורדים (KIA ו-PDF), וכינו את התקרית "פשע מלחמה" בשל פגיעה ישירה בתשתיות ובתחבורה אזרחית. חברת התעופה השעתה זמנית את הפעילות בטרמינל כדי לבצע את הבדיקות הטכניות הנדרשות ולהעריך את היקף הנזק למטוס.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

