רגעי טירוף בשדה התעופה במיאנמר: ארגון מורדים מקומי בשם 'צבא העצמאות של קאצ'ין' (KIA) תקף בליל שבת מטוס עמוס נוסעים של חברת התעופה הממשלתית במיאנמר (MNA), באמצעות כטב"מ מתאבד.

התקרית התרחשה בסביבות השעה 20:12 (שעון מקומי) בשדה התעופה מיטקינה במדינת קאצ'ין, בזמן שהמטוס היה על המסלול לקראת המראה למנדליי עם נוסעים על הסיפון. על פי הדיווח הרשמי, הרחפן פגע במבנה המטוס וגרם נזק לרסיסים בחרטום, בגוף המטוס המרכזי ובחלק הזנב.

כוחות הביטחון פינו במהירות את הנוסעים וסייעו להם, ללא דיווחים על נפגעים או הרוגים בקרב הנוסעים או הצוות. הם הצהירו כי תקיפה מכוונת על חברת תעופה אזרחית, אשר ממלאת תפקיד חיוני בהובלת נוסעים ומטענים שאינם צבאיים, מהווה פשע מלחמה על פי אמנות ז'נבה והמשפט הבינלאומי.

צבא העצמאות של קאצ'ין (KIA) הוא ארגון מורדים חמוש הפועל בצפון מיאנמר (בורמה), שהוקם ב-1961/1962 כדי להגן על זכויות ואדמות בני הקאצ'ין הנוצרים בעקבות השתלטות הצבא על המדינה. ה-KIA נלחם למען אוטונומיה מוגברת מהשלטון המרכזי, וניהל סכסוך ממושך שהתחדש בעוצמה ב-2011.

נאו בו, דובר KIA, הכחיש את התקרית בראיון ל-BBC, וציין כי ל-KIA אין מדיניות של תקיפת חברות תעופה המטיסות אזרחים וכי הקבוצה לא הייתה מעורבת בעניין זה.