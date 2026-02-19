כיכר השבת
אימה בשחקים

המטוס נאלץ לנחות עקב תקלה פתאומית - הנוסעים פונו במגלשות החירום | תיעוד

טיסה שגרתית של חברת ג'ט בלו משדה התעופה הבינלאומי ניוארק ליברטי נאלצה לנחות נחיתת חירום אמש לאחר שהצוות דיווח על כשל במנוע ועשן בתא הנוסעים | המטוס ביצע נחיתה בטוחה; הנוסעים פונו באמצעות מגלשות, לא דווח על נפגעים | צפו תיעוד (תעופה)

נוסעים פונו מטיסה 543 של חברת ג'ט בלו משדה התעופה הבינלאומי ניוארק ליברטי אמש (רביעי) לאחר שהצוות דיווח על כשל במנוע ועשן בתא הנוסעים. מטוס האיירבוס A320 ביצע נחיתה בטוחה; הנוסעים פונו באמצעות מגלשות, לא דווח על נפגעים.

הטיסה המריאה זמן קצר לאחר השעה 17:30 ביום רביעי בדרכה לווסט פאלם ביץ' שבפלורידה, כך מסרה רשות הנמלים לתקשורת. לאחר 17 דקות טיסה הטייסים דיווחו על תקלה במנוע שגרמה לעשן בתא הנוסעים. עקב כך הטיסה נאלצה לחזור לנחיתת חירום בשדה התעופה הבינלאומי ניוארק ליברטי.

"המטוס נחת בשלום, והנוסעים ואנשי הצוות פונו באמצעות מגלשות המטוס", מסרה ג'ט בלו. "בטיחות היא בראש סדר העדיפויות של ג'ט בלו. אנו מתמקדים בתמיכה בלקוחותינו ובאנשי הצוות שלנו ונעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות הפדרליות הרלוונטיות כדי לחקור את מה שקרה".

