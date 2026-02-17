הפרסה החריגה לפני הנחיתה | הטיסה שהסתובה באוויר 13 שעות

טיסה מספר NH223 של חברת התעופה היפנית All Nippon Airways עוררה היום (שלישי) עניין רב ברשת בעקבות שינוי כיוון פתאומי שביצעה, וזאת לאחר שכבר עברה את רוב הדרך ליעדה.

הטיסה, שיצאה מטוקיו לפרנקפורט, ביצעה פניית פרסה צפונית לאלסקה לאחר יותר משש שעות באוויר והחלה לחזור לכיוון טוקיו. החזרה אורכת כשבע שעות, כך שזמן הטיסה הכולל מטוקיו לטוקיו יהיה כ-13 שעות.

גולשים שעוקבים אחר מסלולי טיסות תמהו על השינוי הפתאומי והחזרה הבלתי צפויה במשך שבע שעות נוספות - ללא סיבה מיוחדת. גולש אחד כתב: "טיסה בת 13 שעות מטוקיו לטוקיו ללא הסבר מעלה שאלות רציניות. עד שחברת התעופה All Nippon Airways תבהיר את הסיבה, הספקולציות רק יגברו, במיוחד בהתחשב בכך שפניית פרסה כזו במרכז האוקיינוס ​​השקט היא נדירה".

הגולשים ניסו לנתח את סיבת החזרה עד לטוקיו, שכן אם מדובר במקרה חירום רפואי או בתקלה טכנית במטוס - עדיף היה לנחות בשדה תעופה קרוב ולא לחזור שבע שעות נוספות עד לטוקיו.

לאחר שהחלו לרוץ ספקולציות ברשת, חברת התעופה מסרה כי "טיסה NH223, שהייתה בדרכה אחר הצהריים מטוקיו לפרנקפורט, חזרה לטוקיו לאחר שזוהו מפלסי שמן מנוע נמוכים. המטוס, מדגם בואינג 787-9 (JA875A), נשא 151 נוסעים ו-13 אנשי צוות".