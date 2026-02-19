כיכר השבת
רגע לפני ההמראה: כוחות משטרה עלו למטוס ופינו את הנוסעים - זו הסיבה

נוסעים שעלו לטיסה שגרתית מניוארק למיאמי, נאלצו לרדת מהמטוס רגע לפני ההמראה בעקבות פריט נשק שאותר באחד מתאי הנוסעים | הרשויות הכריזו על המטוס כ"זירת פשע" וביצעו סריקה ביטחונית מלאה לפני שהנוסעים הורשו לעלות (תעופה)

שוטר במטוס | אילוסטרציה (שאטרסטוק)

טיסה של יונייטד איירליינס התעכבה בנמל התעופה הבינלאומי ניוארק ליברטי לאחר שכדור בודד התגלה בתא תא אחסון עילי לפני העלייה למטוס. עם תום החיפושים, הטיסה המריאה ליעדה לאחר שלוש שעות. לא ברור כיצד התחמושת חדרה לתא הנוסעים של המטוס למרות האבטחה ההדוקה בשדה.

המטוס היה אמור להפעיל את טיסה UA1511 מניוארק לנמל התעופה הבינלאומי של מיאמי (MIA) בשעה 14:07 ב-17 בפברואר. הרשויות הכריזו על המטוס כ"זירת פשע" וביצעו סריקה ביטחונית מלאה לפני שהנוסעים הורשו לעלות למטוס.

הטיסה המריאה בסופו של דבר בסביבות השעה 17:00, כמעט שלוש שעות אחרי לוח הזמנים, לאחר שהרשויות שחררו את המטוס. בהצהרה מטעמה מסרה יונייטד איירליינס כי "אנשי הביטחון פינו את המטוס, אשר המריא מאוחר יותר למיאמי".

התחמושת התגלתה בתוך תא האחסון לנוסעים בזמן שהמטוס היה בשער הטיסה והתכונן להמראה למיאמי. המטוס הוגדר רשמית כזירת פשע כדי לשמר ראיות ולהבטיח שלמות הפרוצדורלית.

צוותי אבטחה ביצעו סריקה מקיפה על המטוס כדי לוודא שלא נמצאו פריטים אסורים נוספים. עם זאת, מקור הכדור לא התגלה. לא ברור כיצד התחמושת חדרה לתא הנוסעים של המטוס למרות הליכי סינון רב-שכבתיים בשדה התעופה המאובטח.

1
מישהו מוכן להסביר לי איך יתכן שנמצא כדור של אקדח במטוס זה נשמע לי ממש הזוי
העריק הגאה

