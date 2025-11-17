הבריחה מהמטוס הבוער ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

יממה וחצי אחרי האסון במכרה בקונגו, מטוס שנשא היום (שני) את המשלחת של שר המכרות, לואיס ואטום קאבמבה, התרסק ועלה באש בשדה התעופה קולווזי בבירת מחוז לואלבה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. המטוס, מדגם Embraer ERJ-145LR, סיים את דרכו מחוץ למסלול לפני שעלה באש, מה שעורר דאגה עזה בקרב עדי הראייה. על פי הדיווחים, השר וכל חברי המשלחת שלו הצליחו להתפנות מהמטוס בזמן. לדברי יועץ התקשורת שלו, אייזק ניימבו, לא דווח על נפגעים.

ניסיונות הכיבוי של המטוס ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

"אנחנו משלחת של כעשרים איש בלוויית שר המכרות, שהגענו מקינשסה. המטוס שהטיס אותנו החטיא את הנחיתה ועלה באש. כולנו יצאנו לפני שהאש התפשטה לכל המטוס", הסביר האחראי על התקשורת של שר המכרות.

השר ואטום קאבמבה נסע לקולווזי כדי לעקוב מקרוב אחר התאונה הקטלנית שהתרחשה באתר הכרייה שם נהרגו 49 בני אדם. כזכור, במוצ"ש קרס גשר במכרה מינרלים חצי-תעשייתי בדרום מזרח קונגו. באסון נהרגו 49 בני אדם. תעשיית כריית אבני חן מעסיקה כ־1.5 עד 2 מיליון איש בקונגו.