בחזור מהאסון במכרה

תיעוד דרמטי: כך נמלט שר המכרות של קונגו יחד עם צוותו מהמטוס הבוער

מטוס שנשא את המשלחת של שר המכרות, לואיס ואטום קאבמבה, התרסק ועלה באש בשדה התעופה קולווזי בבירת מחוז לואלבה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו | המטוס סיים את דרכו מחוץ למסלול לפני שעלה באש | על פי הדיווחים, השר וכל חברי המשלחת הצליחו להתפנות מהמטוס בזמן | צפו בתיעוד (תעופה)

הבריחה מהמטוס הבוער (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

יממה וחצי אחרי האסון במכרה בקונגו, מטוס שנשא היום (שני) את המשלחת של שר המכרות, לואיס ואטום קאבמבה, התרסק ועלה באש בשדה התעופה קולווזי בבירת מחוז לואלבה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו.

המטוס, מדגם Embraer ERJ-145LR, סיים את דרכו מחוץ למסלול לפני שעלה באש, מה שעורר דאגה עזה בקרב עדי הראייה. על פי הדיווחים, השר וכל חברי המשלחת שלו הצליחו להתפנות מהמטוס בזמן. לדברי יועץ התקשורת שלו, אייזק ניימבו, לא דווח על נפגעים.

ניסיונות הכיבוי של המטוס (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

"אנחנו משלחת של כעשרים איש בלוויית שר המכרות, שהגענו מקינשסה. המטוס שהטיס אותנו החטיא את הנחיתה ועלה באש. כולנו יצאנו לפני שהאש התפשטה לכל המטוס", הסביר האחראי על התקשורת של שר המכרות.

השר ואטום קאבמבה נסע לקולווזי כדי לעקוב מקרוב אחר התאונה הקטלנית שהתרחשה באתר הכרייה שם נהרגו 49 בני אדם. כזכור, במוצ"ש קרס גשר במכרה מינרלים חצי-תעשייתי בדרום מזרח קונגו. באסון נהרגו 49 בני אדם. תעשיית כריית אבני חן מעסיקה כ־1.5 עד 2 מיליון איש בקונגו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

