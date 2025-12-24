רמטכ"ל צבא לוב נהרג בהתרסקות מטוס בטורקיה | תיעוד ההתרסקות 

ראש ממשלת "האחדות הלאומית" השולטת על מערב לוב, עבד אל-חמיד דבייבה, הודיע הלילה (בין שלישי לרביעי) כי רמטכ"ל לוב נהרג בהתרסקות מטוס בטורקיה.

"בצער רב", הודיע עבד אל-חמיד דבייבה: "קיבלנו את הידיעה על מות הרמטכ"ל של הצבא הלובי, מוחמד אלי אחמד אל-חדאד".

לצד הרמטכ"ל נהרגו גם מפקד כוחות היבשה, הגנרל אל-פייתורי ר'ריביאל, מפקד הייצור הצבאי, הקולונל מוחמד אל-קטיורי, יועץ הרמטכ"ל מוחמד אל-עסאווי דיאב, והצלם במשרד דוברות הרמטכ"ל מוחמד מחג'וב".

ראש הממשלה הוסיף כי המטוס התרסק: "בעקבות תקלה ואירוע טראגי בעת ששבו מביקור רשמי".

"מכה קשה זה אובדן גדול למולדת", הוסיף: "לממסד הצבאי ולכל בני העם, כי איבדנו גברים ששירתו את ארצם בנאמנות ומסירות, והיוו דוגמה אישית למשמעת, אחריות ומחויבות לאומית".

כזכור, שר הפנים הטורקי, עלי ירליקאיה, אישר אמש כי אבד הקשר עם המטוס שעליו היו ראש המטה הכללי של צבא לוב וארבעה נוספים. לדבריו, המטוס היה בדרכו מאנקרה לטריפולי, נשלחה משם בקשה לנחיתת חירום באנקרה, אך לאחר מכן לא נוצר קשר.

מאוחר יותר הודיע שר הפנים הטורקי: "שרידי המטוס שהמריא משדה התעופה אנקרה אסנבואה לטריפולי נמצאו על ידי כוחות הז'נדרמריה שלנו 2 ק"מ דרומית לכפר קסיקאבק במחוז היימנה. הציבור יעודכן בהתפתחויות".