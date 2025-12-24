כיכר השבת
"הצילו!"

תיעוד בלתי נתפס: ניצולה מהתרסקות מטוס זועקת לעזרה מתחת למים | 2 שרדו 

שני בני אדם ניצלו בהתרסקות המטוס המקסיקני אמש בטקסס, כעת נחשף תיעוד מרגעי ההצלה | בתיעוד נראה מחלץ מקומי כשהוא מחפש ניצולה שקולה נשמע בתוך שברי המטוס - שצף על פני המים (חדשות, בעולם)

החיפוש אחר הניצולה (צילום: לפי סעיף 27א)

בתיעוד בלתי נתפס שפורסם הלילה ברשתות החברתיות, נראה חילוצם של שני הניצולים בהתרסקות המטוס המקסיקני בטקסס.

כפי שדיווחנו אמש (שלישי), לפחות חמישה בני אדם נהרגו ואדם אחד הוכרז כנעדר בהתרסקות מטוס רפואי של הצי המקסיקני שאירעה אמש (שלישי) סמוך לגלווסטון, טקסס. שני בני אדם חולצו מזירת האירוע ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים באזור.

המטוס היה בשליחות הומניטרית עבור קרן "מיצ'ו אי מאו", ארגון המעניק טיפול רפואי לילדים ממקסיקו הסובלים מכוויות בדרגות חומרה גבוהות. נכון לשעה זו, סיבת התרסקות כלי הטיס טרם התבררה והנושא נמצא בבדיקה.

במאמצי החילוץ השתתף סקאי דקר, קפטן יאכטה מקומי, אשר הוביל שוטרים אל כלי הטיס שהיה שקוע ברובו תחת פני המים. דקר מסר כי "לקחתי שני שוטרים לאתר שבו המטוס היה כמעט שקוע לחלוטין, לפני שקפצתי פנימה ומצאתי אישה פצועה לכודה". תיעוד מזירת ההתרסקות מציג את הרגעים שבהם איתרו כוחות ההצלה את הניצולה בתוך שברי המטוס.

בתיעוד נראה דקר כשהוא סורק את בטן המטוס ומחפש את הניצולה, שקולה נשמע בין ההריסות בתוך המים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (38%)

לא (62%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר