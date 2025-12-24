בתיעוד בלתי נתפס שפורסם הלילה ברשתות החברתיות, נראה חילוצם של שני הניצולים בהתרסקות המטוס המקסיקני בטקסס.

כפי שדיווחנו אמש (שלישי), לפחות חמישה בני אדם נהרגו ואדם אחד הוכרז כנעדר בהתרסקות מטוס רפואי של הצי המקסיקני שאירעה אמש (שלישי) סמוך לגלווסטון, טקסס. שני בני אדם חולצו מזירת האירוע ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים באזור.

המטוס היה בשליחות הומניטרית עבור קרן "מיצ'ו אי מאו", ארגון המעניק טיפול רפואי לילדים ממקסיקו הסובלים מכוויות בדרגות חומרה גבוהות. נכון לשעה זו, סיבת התרסקות כלי הטיס טרם התבררה והנושא נמצא בבדיקה.

במאמצי החילוץ השתתף סקאי דקר, קפטן יאכטה מקומי, אשר הוביל שוטרים אל כלי הטיס שהיה שקוע ברובו תחת פני המים. דקר מסר כי "לקחתי שני שוטרים לאתר שבו המטוס היה כמעט שקוע לחלוטין, לפני שקפצתי פנימה ומצאתי אישה פצועה לכודה". תיעוד מזירת ההתרסקות מציג את הרגעים שבהם איתרו כוחות ההצלה את הניצולה בתוך שברי המטוס.

בתיעוד נראה דקר כשהוא סורק את בטן המטוס ומחפש את הניצולה, שקולה נשמע בין ההריסות בתוך המים.