בזמן שבקהילה הבינלאומית ממשיכים לדון בתוקפם של צווי המעצר לבכירים ממשלת ישראל, המציאות בשטח מלמדת על פער ניכר בין הצהרות משפטיות לבין המציאות הפוליטית.

מטוסו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, "כנף ציון", המריא ביום ראשון מישראל בדרכו לפלורידה וחצה באין מפריע את המרחב האווירי של יוון, איטליה וצרפת. שלוש המדינות הללו חתומות על אמנת רומא ומחויבות תיאורטית לשיתוף פעולה עם בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC), אך בפועל המטוס עבר בשטחן ללא כל הפרעה.

המסלול הנוכחי מסמן שינוי בולט לעומת נסיעתו של נתניהו לעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר האחרון, אז נמנע המטוס מלעבור בשמי מדינות אירופיות רבות, בהן צרפת. המעבר הישיר הפעם מעל מדינות אלו הוא ההוכחה שצו המעצר נותר כרגע בגדר "צדק במילים" בלבד, כפי שתיאר זאת משפטן בכיר באו"ם שכינה את המצב "חסינות בפועל". ישראל, מצדה, ממשיכה לדחות מכל וכל את סמכות בית הדין ומגדירה את הצווים כפוליטיים.

נתניהו, המלווה ברעייתו שרה ובמשלחת רשמית, צפוי לנחות בפלורידה לסדרת פגישות מדיניות גורליות. במוקד הביקור יעמדו שיחות עם מזכיר המדינה מארק רוביו ופגישת פסגה עם הנשיא דונלד טראמפ במעונו במאר-א-לאגו. על הפרק: התיאום האסטרטגי מול איראן והמשך המגעים להסדרת הפסקת האש בעזה.