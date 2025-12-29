כיכר השבת
מעל כולם: ‘כנף ציון’ טס דרך יוון, איטליה וצרפת למרות צו המעצר נגד נתניהו

למרות צווי המעצר, מטוס "כנפי ציון" חצה את המרחב האווירי של יוון, איטליה וצרפת | ראש הממשלה נתניהו בדרכו לפסגה מדינית בפלורידה שתתמקד באיראן ובעתיד המלחמה בעזה (חדשות בעולם)

כנף ציון - מסלול הטיסה מעל המדינות האירופיות (צילום: מסך - אלון רון, התעשייה האווירית)

בזמן שבקהילה הבינלאומית ממשיכים לדון בתוקפם של צווי המעצר לבכירים ממשלת ישראל, המציאות בשטח מלמדת על פער ניכר בין הצהרות משפטיות לבין המציאות הפוליטית.

מטוסו של ראש הממשלה , "כנף ציון", המריא ביום ראשון מישראל בדרכו לפלורידה וחצה באין מפריע את המרחב האווירי של יוון, איטליה וצרפת. שלוש המדינות הללו חתומות על אמנת רומא ומחויבות תיאורטית לשיתוף פעולה עם בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC), אך בפועל המטוס עבר בשטחן ללא כל הפרעה.

המסלול הנוכחי מסמן שינוי בולט לעומת נסיעתו של נתניהו לעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר האחרון, אז נמנע המטוס מלעבור בשמי מדינות אירופיות רבות, בהן צרפת. המעבר הישיר הפעם מעל מדינות אלו הוא ההוכחה שצו המעצר נותר כרגע בגדר "צדק במילים" בלבד, כפי שתיאר זאת משפטן בכיר באו"ם שכינה את המצב "חסינות בפועל". ישראל, מצדה, ממשיכה לדחות מכל וכל את סמכות בית הדין ומגדירה את הצווים כפוליטיים.

נתניהו, המלווה ברעייתו שרה ובמשלחת רשמית, צפוי לנחות בפלורידה לסדרת פגישות מדיניות גורליות. במוקד הביקור יעמדו שיחות עם מזכיר המדינה מארק רוביו ופגישת פסגה עם הנשיא דונלד טראמפ במעונו במאר-א-לאגו. על הפרק: התיאום האסטרטגי מול איראן והמשך המגעים להסדרת הפסקת האש בעזה.

